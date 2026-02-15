Polka z trzecim wynikiem na igrzyskach! Niesamowity pościg olimpijski

Po sobotnim sprincie kobiet na 7,5 km – gdzie Kamila Żuk zajęła świetne ósme miejsce – można było się zastanawiać, jaki rezultat przyniesie niedziela (tj. 15 lutego) dla polskiego biathlonu na ZIO 2026.

ZIO 2026: Trzy Polki w dwudziestce! Natalia Sidorowicz z trzecim wynikiem

Niedzielna rywalizacja to tzw. bieg pościgowy. O czym dokładnie mowa? Zawodniczki startowały bowiem w kolejności takiej, jaka funkcjonowała po zakończeniu rywalizacji w sobotę. Choćby z tego względu wspomniana Żuk wydawała się być w gronie walczących o naprawdę duży wynik.

Biathlonistka z Wałbrzycha ostatecznie na metę w niedzielę wpadła jako 12. Lokatę niżej znalazła się za to Natalia Sidorowicz, bohaterka w polskim teamie. Dlaczego? Sidorowicz startowała bowiem jako 41. zawodniczka w stawce, ale dzięki czterem bezbłędnym strzelaniom oraz solidnemu biegowi, zanotowała kapitalny występ. Gdyby brać pod uwagę tylko rezultaty z biegu pościgowego (czyli bez wyników z sobotniego sprintu) Sidorowicz zajęłaby trzecie miejsce!

Solidnie spisała się również trzecia z Polek, Joanna Jakieła, która awansowała na 16. miejsce (startowała jako 28. w stawce). Trzy polskie biathlonistki w czołowej dwudziestce w olimpijskiej rywalizacji? Pozostaje tylko bić brawo za taką formę na trasie ZIO 2026.

twitter

W środę (tj. 18 lutego) Polki pobiegną w sztafecie.

Czwarta z Polek w niedzielę na trasie – Anna Mąka – zakończyła rywalizację na 40. miejscu.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo.

Wicemistrzostwo olimpijskie dołożył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 26 medali – odpowiednio siedem złotych, dziewięć srebrnych i dziesieć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Czytaj też:

Polka z życiowym wynikiem! Tak należy walczyć na igrzyskachCzytaj też:

Kamil Stoch poruszająco o swoim następcy. Te słowa chwytają za gardło