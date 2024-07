Nie ma mocnych na polskich żużlowców. Znów zgarnęli mistrzostwo świata

Przy okazji turnieju Speedway of Nations odbywa się także turniej Speedway of Nations 2 czyli drużynowe mistrzostwa świata juniorów. W tym roku w rywalizacji wzięło udział osiem ekip, które zmierzyły się na zasadzie „każdy z każdym”. Polacy, hegemonii tej imprezy, byli jednymi z faworytów do zwycięstwa. W piątkowy wieczór pokazali dużą klasę.

Polscy żużlowcy z mistrzostwem świata juniorów

Reprezentację Polski juniorów tworzyli Wiktor Przyjemski, Bartosz Bańbor oraz rezerwowy Jakub Krawczyk. Już początek rywalizacji w deszczowej Anglii dał dużą nadzieję na sukces. Biało-Czerwonu uporali się z Niemcami i Australijczykami. Z każdym biegiem rosła ich pewność siebie, a także przewaga nad rywalami. O ile pod koniec mieli minimalne problemy z Duńczykami, o tyle po triumfie nad Czechami mogli świętować wielki sukces.

Polacy zdobyli drużynowe mistrzostwo świata juniorów z wynikiem 41 punktów. Na dorobek złożyły się 22 „oczka” Bańbora i „19” Przyjemskiego. Drugie miejsce zajęli Szwedzi, którzy zgromadzili 38 pkt – tyle samo co trzeci Australijczycy. O tym, że srebro poleciało do Skandynawii zadecydował bezpośredni pojedynek.

Biało-Czerwoni triumfowali w drużynowych mistrzostwach świata juniorów po raz siedemnasty. Do tej pory rozegrano 20 edycji turnieju, co przekłada się na niesamowitą skuteczność. Co więcej, był to jedenasty tytuł z rzędu. Ostatni raz złoto nie powędrowało do Polski w 2013 roku, gdy w Czechach górą byli nieoczekiwanie Duńczycy.

twitter

Bartosz Zmarzlik i spółka po walczą o seniorski sukces

Finał Speedway of Nations 2 był niejako wstępem do finałowych zmagań seniorów w Manchesterze. Te zaplanowano na sobotę, 13 lipca, na godzinę 20:00. Polskę będą reprezentować Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Dominik Kubera. We wtorkowym półfinale Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce.

Czytaj też:

Trener Polaków zaskoczył przed finałem. Sensacyjne doniesieniaCzytaj też:

Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie. Nie żyje pierwszy trener Zmarzlika