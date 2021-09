Politycy kibicowali Polakom w starciu z Anglią. Na trybunach Przyłębska, w sieci fala komentarzy

Polska-Anglia - relacja

9 września Polska zmierzyła się na PGE Narodowym z reprezentacją Anglii. W pierwszej połowie obydwie drużyny stworzyły sobie kilka sytuacji: już w 5. minucie obiecująco wyglądał strzał Puchacza w kierunku bramki Anglików, jednak piłkę przechwycił Pickford. Synowie Albionu odpowiedzieli w 22. minucie, gdy prawą stroną pognał Sterling i dośrodkował do Kane'a – Anglik, choć urwał się obrońcom, to nie przyjął dobrze piłki i ta wylądowała wprost pod nogi jednego z polskich defensorów.

Przed końcem pierwszej połowy musiał interweniować sędzia i rozdzielać zawodników. Wszystko zaczęło się od zachowania Glika, który złapał za szyję jednego z Anglików, gdy Polacy wykonywali rzut wolny w ostatniej minucie pierwszej części spotkania. Później, choć sędzia zakończył część meczu, doszło do awantury między piłkarzami i w trakcie przerwy Glik oraz Maguire zobaczyli żółte kartoniki. Pomimo kilku sytuacji, obydwie drużyny schodziły z boiska z zerowym dorobkiem bramkowym.

Polska-Anglia - kto wygrał, jaki wynik?

Druga połowa przebiegała do pewnego momentu podobnie: Polacy nie odpuszczali pressingu, grali dobrze w obronie, aczkolwiek nie potrafili zagrozić Pickfordowi. Wszystko zmieniła 72. minuta meczu – Harry Kane nagle przejął piłkę, strzelił i ze sporej odległości zaskoczył Wojciecha Szczęsnego.

Biało-Czerwoni nie ustali jednak w staraniach. Podopieczni Sousy do samego końca szukali okazji na wyrównanie. I znaleźli! Polacy w 92. minucie spotkania zdołali pokonać Jordana Pickforda. Wyśmienitym dośrodkowaniem lewą nogą popisał się Robert Lewandowski. Do piłki wyskoczył Damian Szymański, który głową skierował ją do bramki.

Polska-Anglia - komentarze

Na PGE Narodowym pojawiło się wielu polityków m.in. minister sportu Piotr Gliński. Zmagania piłkarzy obserwowali także na żywo m.in. prezes TVP Jacek Kurski oraz prezes TK Julia Przyłębska. Ci, którzy nie mogli oglądać meczu Polska-Anglia na żywo, zamieścili w sieci gratulacje na podopiecznych Paulo Sousy.

Andrzej Duda



Mateusz Morawiecki



Władysław Kosiniak-Kamysz



Jaroslaw Gowin



Joachim Brudziński



Michał Szczerba



A tak kibicowano w sektorze VIP, gdzie pojawili się m.in. Piotr Gliński, Jacek Kurski i Julia Przyłębska



Piotr Gliński



Arkadiusz Myrcha



Joanna LichockaCzytaj też:

Oklaski podczas brytyjskiego hymnu. Później kibice na PGE Narodowym wygwizdali Anglików