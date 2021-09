Awantura podczas przerwy meczu Polska – Anglia. Sędzia rozdał dwie kartki

Po pierwszej połowie meczu Polska – Anglia na PGE Narodowym większe poruszenie od postawy piłkarzy na boisku wywołały zdarzenia już po gwizdku sędziego. Piłkarze, zamiast udać się do szatni, pozostali jeszcze na boisku i doszło do przepychanki między reprezentantami.

Co ważne dla tej historii, już wcześniej „aktywny” był Kamil Glik, który w doliczonym czasie gry, gdy trwały przepychanki w polu karnym Anglików (Polacy mieli rzut wolny), złapał jednego z rywali za szyję. Interweniował sędzia, rozdzielając piłkarzy.

Mecz Polska – Anglia. Glik i Maguire z żółtymi kartkami już po gwizdku

Tuż po gwizdku do Anglików podszedł Glik, a od przeciwników odciągali go koledzy z reprezentacji. Wtedy wybuchło niemałe zamieszanie, a do przepychanki doszło między częścią piłkarzy obydwu reprezentacji. Sytuację próbowali załagodzić Harry Kane i Robert Lewandowski, ale nie do końca skutecznie.

Po awanturze na murawie sędzia ukarał dwóch piłkarzy żółtymi kartkami. Jedna z nich powędrowała do Glika, druga do Harry'ego Maguire'a.

– Jak państwo widzą, tam wzajemnych uprzejmości, szturchańców, nie brakowało. Harry Kane w roli rozjemcy, a Glik tutaj odsunięty przez Krychowiaka – relacjonował w TVP Jacek Laskowski.

