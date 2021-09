To już oficjalna informacja – Sebastian Świderski został prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Delegaci, którzy zebrali się podczas Walnego Zgromadzenia, nie mieli wątpliwości co do byłego reprezentanta naszego kraju.

Po południu 27 września faktem stało się to, czego spodziewało się całe środowisko sportowe. Nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej został Sebastian Świderski. O wydarzeniu tym poinformowano na oficjalnym portalu internetowym PZPS. Miażdżący wynik i rezygnacja innych kandydatów Według informacji zawartych w komunikacie nowy prezes uzyskał 88 głosów podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów. Tylko dwóch wstrzymało się od głosu. Warto jednak wspomnieć, że dwóch kontrkandydatów już wcześniej wycofało się z udziału w wyborach. Najpierw uczynił to Ryszard Czarnecki, który uargumentował swoją decyzję chęcią pokazania, że działacze mogą współpracować ponad podziałami i dla dobra polskiej siatkówki jest w stanie schować personalne ambicje do kieszeni. Później natomiast taką samą decyzję podjął Jacek Kasprzyk, który tę funkcję pełnił od 2016 roku i przejął stanowisko po Pawle Papke. – Nie będę się ubiegał o reelekcję. Tę decyzję podjąłem już sześć tygodni temu – powiedział. – Zrezygnowałem z walki nie dlatego, że chcę odejść z siatkówki. Chcę w niej dalej być, chcę pomagać. Ale zdrowie jest najważniejsze, a ostatnio coś tam się złego działo. Pracowałem w stresie, szczególnie przez ostatnie półtora roku – wyznał Kasprzyk, cytowany przez Onet.

