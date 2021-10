Dramat Błachowicza na gali UFC. Rywal zdobył pas w jubileuszowej walce

Jan Błachowicz na gali UFC 267 zmierzył się o pas mistrzowski w wadze półciężkiej z Gloverem Teixerią. Dla Polaka była to druga obrona tytułu. „Cieszyński Książę” pas UFC zdobył we wrześniu 2020 r., kiedy na gali Ultimate Fighting Championship 253 wygrał przez TKO w drugiej rundzie z Dominickiem Reyesem z USA. 38-latek zachował pas po tym, jak pewnie pokonał na punkty Israela Adesanyę w marcu 2021 r.

Błachowicz i Teixeira mieli serię pięciu zwycięstw z rzędu. Początkowo do ich starcia miało dojść na gali UFC 266 na początku września, ale doszło do przełożenia gali. Brazylijczyk w przeszłości już miał szansę zdobyć pas UFC w wadze półciężkiej. W 2014 r. lepszy okazał się jednak Jon Jones. Błachowicz i Texeira przed walką okazywali sobie szacunek. Na konferencji prasowej tuż przed starciem Polak zaśpiewał obchodzącemu wtedy urodziny 42-latkowi „Happy Birthday To You”.

UFC 267. Jan Błachowicz – Glover Teixeira. Początek walki dla Brazylijczyka

Uprzejmości nie było za to w klatce, gdzie Błachowicz starał się popsuć jubileuszową, 40. walkę Teixeiry w zawodowej karierze. Polak zaczął od niskiego kopnięcia i zmiany pozycji. Po 30 sekundach Brazylijczyk sprowadził Błachowicza do parteru i próbował zadawać ciosy z góry. „Cieszyński Książę” skutecznie starał się neutralizować ataki rywala. Do końca rundy to 42-latek był na górze.

W drugiej rundzie Teixeira próbował powtórzyć schemat, ale tym razem Błachowicz nie dał się obalić. Polak odpowiedział m.in. sierpem. „Cieszyński Książę” obronił dwie próby sprowadzenia do parteru, ale w połowie rundy to Brazylijczyk był na dominującej pozycji w parterze. Teixeira poszedł po duszenie zza pleców i Błachowicz odklepał.

Glover Teixeira nowym mistrzem w wadze półciężkiej



Brazylijczyk w wieku 42 lat został drugim najstarszym w historii UFC. – Nigdy nie przestawaj marzyć. Wierz w siebie i idź naprzód – mówił Teixeira. „Cieszyński Książę” pogratulował swojemu przeciwnikowi. Po starciu Polak przyznał, że „wszystko poszło źle”. – Zostawiłem legendarną polską siłę w pokoju hotelowym. To nie koniec, nie poddam się i wrócę. Duszenie było perfekcyjnie zapięte – powiedział Błachowicz.

