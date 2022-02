Koniec radia Weszło FM. Krzysztof Stanowski zdradził powody zamknięcia stacji

Krzysztof Stanowski poinformował w mediach społecznościowych, że z końcem lutego internetowe radio sportowe Weszło FM kończy swoją działalność. Stacja nie będzie już nadawać na żywo, a zamiast tego tworzyć serię regularnie ukazujących się podcastów. Założyciel i właściciel grupy Weszło podkreślił, że reorganizacja wynika z tego, że „część rzeczy nie działała, lub działała niewystarczająco”.

Krzysztof Stanowski o powodach zamknięcia Weszło FM

Dziennikarz podał powody zamknięcia radia. Jednym z nich jest rozwój Kanału Sportowego, czyli innego projektu, którego Stanowski jest gwiazdą. Szef grupy Weszło wyjaśnił, że „oba projekty wchodzą sobie w drogę”. Część redakcji i załogi technicznej ma zostać przeniesiona do Kanału Sportowego.

Stanowski zwrócił także uwagę najważniejszą rzecz, czyli pieniądze. „Radio nigdy nie stało się samowystarczalne pod względem finansowym i musiałem pokrywać koszty jego działalności przychodami z innych spółek, czyli WeszloCom i WeszloTV” – wyjaśnił dziennikarz.

Radio sportowe po czterech latach nie było rentowne

„Skoro przez cztery lata nie doszliśmy do momentu, w którym będziemy, chociaż na zero, to uznałem, że nie będę dosypywał pieniędzy w nieskończoność. Zresztą źle się czułem wobec załogi Weszło (pisanego i youtubowego), która niejako musiała pracować na utrzymanie radia, a nie na własny komfort” – dodał Stanowski.

Założyciel i właściciel grupy Weszło przedstawił również wyniki finansowe spółek za 2021 r. WeszloCom zanotowało 460 tys. złotych zysku, WeszloTV 210 tys. zł zysku, a radio 130 tys. zł straty. Stanowski dodał, że Kanał Sportowy wygenerował ponad 10 milionów przychodów.

