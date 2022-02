Oficjalny komunikat PZPN. Polska federacja jest nieugięta

„Polski Związek Piłki Nożnej oświadcza, że w wyniku brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i trwającej tam wojny, nie widzi możliwości rywalizowania z reprezentacją Rosji w barażach o awans do Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku bez względu na nazwę drużyny złożonej z rosyjskich piłkarzy oraz miejsce rozgrywania meczu” – tak brzmi pierwszy akapit oświadczenia PZPN. Przypomnijmy, jedna z sankcji, którą nałożyła na Rosję FIFA brzmi: Stowarzyszenie członkowskie reprezentujące Rosję weźmie udział we wszelkich zawodach pod nazwą »Związek Piłkarski Rosji (RFU)«, a nie »Rosja«

Występ w meczu z Rosją hańbą dla całej reprezentacji

W drugim akapicie PZPN z Cezarym Kuleszą na czele stwierdza, że występ w meczu z rosyjskimi piłkarzami byłby hańbą dla naszych piłkarzy i zaprzeczenim solidarności z narodem ukraińskim dla całego świata piłkarskiego. „Jako związek piłkarski odmawiamy udziału w meczach barażowych, w których występuje drużyna z Rosji” – napisano wyraźnie w komunikacie.

PZPN wzywa FIFA do działania

„Jednocześnie wzywamy władze FIFA do natychmiastowej reakcji na brutalną przemoc, którą codziennie obserwujemy na terytorium niepodległej Ukrainy. Jeśli dokument „Polityka praw człowieka FIFA” („FIFA’s Human Rights Policy”) to coś więcej niż tylko słowa na papierze, teraz nadszedł czas, aby wprowadzić go w życie, wykluczając Rosyjski Związek Piłki Nożnej z eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku” – zakończono oświadczenie.

