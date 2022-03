Rosja poza żużlowym Grand Prix. Wiadomo, kto na tym skorzystał

To już pewne. Dwaj reprezentanci Rosji, którzy znaleźli się na liście tegorocznego Grand Prix, zostali z niej wykreśleni. To dało szansę na wejście do rywalizacji dwóm innym zawodnikom.

Żużel, to kolejna dyscyplina sportu po piłce nożnej, siatkówce, piłce ręcznej i kilku innych, w której nie zobaczymy w tym sezonie reprezentantów Rosji. Decyzja wyeliminowania ich z Grand Prix to oczywiście pokłosie wojny, którą Władimir Putin wypowiedział Ukrainie. Rosja poza żużlowym Grand Prix 2022. Cieszą się Brytyjczycy i Australijczycy Skreślenie z listy zawodników aktualnego indywidualnego mistrza świata Artioma Łaguty i Emila Sajfutdinowa spowodowało, że w rywalizacji na najwyższym światowym poziomie będą mogli wziąć dwaj rezerwowi. Miejsce Rosjan zajmie Australijczyk Jack Holder i reprezentant Wielkiej Brytanii Daniel Bewley. Obaj zawodnicy nigdy wcześniej nie mieli szansy rywalizować w tym cyklu jako jego stali uczestnicy. Radości z powodu wystawienia dodatkowego żużlowca nie kryją Brytyjczycy, którzy odbudowują się w roli światowego potentata w żużlu po latach posuchy. Bewley będzie trzecim reprezentantem Wielkiej Brytanii w tegorocznym cyklu. Oprócz niego w zawodach elity rywalizować będą Tai Woffinden i Robert Lambert. Warto podkreślić, że zawodnicy i kibice na Wyspach na obecność aż trzech swoich zawodników w zawodach tej rangi czekali od 2004 roku, czyli aż 18 lat. Z wejścia kolejnego reprezentanta do światowej elity cieszą się również Australijczycy. Kibice tego kraju po raz pierwszy od ośmiu lat będą mogli dopingować aż trzech swoich zawodników. Oprócz Holdera w Indywidualnych Mistrzostwach Świata jeździć będą również Max Fricke i Jason Doyle.

Polska z czterema zawodnikami w zmaganiach Grand Prix 2022 Polskę podczas zmagań Grand Prix 2022 będzie reprezentowało aż czterech zawodników. O tytuł indywidualnego Mistrza Świata powalczą: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Paweł Przedpełski i Patryk Dudek. Oprócz Australii i Wielkiej Brytanii trzech reprezentantów wystawi również Dania, którą reprezentować będą: Leon Madsen, Anders Thomsen, Mikkel Michelsen. Po jednym zawodniku do rywalizacji wprowadzi Słowacja i Szwecja. O tytuł dla nich powalczą Martin Vaculik i Fredrik Lindgren. Pierwsze zawody w ramach Grand Prix 2022 będą miały miejsce 30 kwietnia. Najlepsi żużlowcy powalczą wówczas w Chorwacji. Polscy kibice będą jednak bardziej zainteresowani kolejnymi zawodami. 14 maja zawodnicy przyjadą bowiem walczyć o punkty do Warszawy.

