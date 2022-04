Rosyjski żużlowiec pokazał polski paszport. „To moje życie i proszę, abyście to uszanowali”

PGE Ekstraliga zaczyna właśnie nowy sezon. W barwach Betard Sparty Wrocław powinien startować indywidualny mistrz świata Artiom Łaguta. Z powodu wykluczenia Rosjan z rozgrywek, nie może on jednak reprezentować barw klubu. Okazuje się, że zakazów jest jednak znacznie więcej.

PGE Ekstraliga zabroniła mu trenować, a nawet wspierać zespół

Artiom Łaguta w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie, na którym widoczny jest polski paszport. Dokument należy do Rosjanina, który otrzymał polskie obywatelstwo. W swoim wpisie dodał, że niektórzy lekceważą jego obywatelstwo. „Mam polski paszport. Ten paszport to dokument potwierdzający moje obywatelstwo. Ja go szanuję, ale czuję, że dla niektórych to nie ma znaczenia” – napisał zawodnik, który mimo posiadania polskiego obywatelstwa na arenie międzynarodowej reprezentuje Rosję.

W swoim poście Łaguta zaznaczył, że nie tylko nie może startować w PGE Ekstralidze. Władze zabroniły mu nawet trenować, czy pomagać klubowi w inny sposób. „PZM odebrał mi możliwość startu w polskiej lidze. Potem zabronił mi też trenować z drużyną. Nie pogodziłem się z tym, bo to moje życie i proszę, abyście to uszanowali. To jest to, co kocham. Pomimo tego chciałem być dziś w parku maszyn i pomagać chłopakom. Ekstraliga Żużlowa i federacja też mi tego zabraniają. Dowiedziałem się też niedawno od Ekstraligi, że nie mogę trenować indywidualnie w kombinezonie Sparty z tamtego sezonu” – wyliczał zawodnik. Ironicznie zapytał również, dlaczego traktowany jest jak „człowiek innej kategorii” .

Rosjanin posiadający polskie obywatelstwo nie ukrywał, że jego sytuacja życiowa nie jest łatwa. „W domu zastanawiamy się, co jeszcze może nas spotkać. Na szczęście nasze dzieci w szkole są bezpieczne, na co dzień też nie czuję ataków. A my się nie zmieniliśmy” – przekazał zawodnik, który na co dzień mieszka w Bydgoszczy.

W końcowej części wpisu Łaguta zaznaczył, że rozumie dyskwalifikację Rosjan, ale prosi o umożliwienie mu występów w PGE Ekstralidze. „Rozumiem, że Rosję wyklucza się z międzynarodowych rozgrywek. Bo taka jest potrzeba. Nie walczę o powrót do GP, chcę startować w Polsce i polskiej lidze. Tak jak wy chodzić do pracy” – podkreślił.

