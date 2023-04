Zaskakujące sceny na mistrzostwach świata. Happening aktywistów na stole do snookera

Snooker nie uchodzi za nadzwyczaj rozrywkową dyscyplinę. Widownia proszona jest ciszę, a zawodnicy rywalizują w strojach galowych, co dodaje jej dużego prestiżu. Cały sport związany jest z etykietą, a jej naruszenie jest nie tylko odbierane jako nietakt, ale może skutkować wyrzuceniem z wydarzenia. Atak aktywistów był dokładnym zaprzeczeniem tego, czego można spodziewać się w rywalizacji najlepszych snookerzystów.

Atak aktywistów podczas mistrzostw świata w snookerze

Jak co roku w brytyjskim Sheffield odbywają się mistrzostwa świata, najbardziej prestiżowa impreza dla fanów i zawodników snookera. Do Crucible Theatre zjeżdżają się tysiące kibiców, a przed telewizorami zmagania śledzą miliony telewidzów. Duża oglądalność okazała się wystarczającą pokusą dla dwójki aktywistów, by przeszkodzić w rozgrywaniu poniedziałkowych spotkań.

W trakcie spotkania pomiędzy Robertem Milkinsem a Joe Perrym z trybun wyskoczył mężczyzna. Wykorzystał nieuwagę ochrony, przedostał się do strefy gry, a później wszedł na stół i rozsypał pomarańczową substancję przypominającą proszek. W międzyczasie podobny czyn na stole obok w rywalizacji Marka Allena z Fanem Zhengyiem próbowała wykonać kobieta. Została jednak szybko zatrzymana przez arbitra Olviera Marteela. Niemniej czyn pierwszego z aktywistów wyrządził spore krzywdy. Spotkanie zostało przerwane, ponieważ stół nie nadawał się do dalszej gry.

Kolejna akcja ekologicznych aktywistów

Dwójka aktywistów miała na sobie koszulki z napisem „Just Stop Oil”, związanym z brytyjską grupą osób walczącą z kryzysem klimatycznym, która sprzeciwia się dalszej produkcji i dystrybucji paliw kopalnianych. Głośno zrobiło się o nich za sprawą aktywisty, który podczas meczu Premier League Newcastle – Everton przywiązał się do słupka bramki. Ponadto zasłynęli oblaniem „Słonecznika” Vincenta van Gogha.

Starcie Milkins – Perry zostanie wznowione we wtorek. W drugim pojedynku Allen pokonał Zhenga 10:5

