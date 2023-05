Pierwszy wpis Marty Kubackiej po przerwie. Żona skoczka wzruszyła internautów

Przypomnijmy, że Dawid Kubacki przedwcześnie zakończył sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wszystko ze względu na krytyczną sytuację, w której znalazła się żona brązowego medalisty igrzysk olimpijskich w Pekinie (2021). Marta Kubacka wylądowała w szpitalu ze względu na problemy kardiologiczne.

Marta Kubacka opublikowała wpis w mediach społecznościowych

Kubacki wspierał swoją małżonkę, informując również o tym, co dzieje się z ukochaną. Skoczek oraz jego wybranka serca otrzymywali mnóstwo wsparcia zarówno od kibiców, jak i znanych postaci, nie tylko związanych ze sportem.

„Śmiało mogę powiedzieć, że to cud dokonany rękami lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Dziękuję za każdą Waszą modlitwę, dobrą myśl, słowo otuchy. Nadal będą nam potrzebne, bo Marta zaczyna intensywną rehabilitację, a ja będę uczył się nowej rzeczywistości. Dziękujemy całej załodze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jesteście teamem na miarę zwycięstwa w Pucharze Narodów!” – napisał kilkanaście dni temu Kubacki, umieszczając zdjęcie razem ze swoją żoną, już po wyjściu ze szpitala.

W sobotę 6 maja doczekaliśmy się również aktywności w mediach społecznościowych ze strony Marty Kubackiej. Żona jednego z najlepszych skoczków narciarskich świata pokazała, jaką ma „obstawę” dbającą o jej powrót do zdrowia.

„A on znowu pilnuje potencjalnego zagrożenia” – dopisała do zdjęcia Kubacka.

Mnóstwo komentarzy pod zdjęciem żony Kubackiego

Poranny wpis na Instagramie spotkał się ze sporą reakcją ze strony internautów. Marta Kubacka zebrała mnóstwo komentarzy oraz „serduszek”, które można liczyć nie w setkach, a w tysiącach. Bardzo dużo życzliwości dla żony polskiego skoczka – tutaj nic nie ulega zmianie.

„Dużo, dużo zdrowia pani Marto”; „Jak dobrze widzieć, że wszystko wraca do normy, dużo zdrówka”; „Pani Marto! Zdrówka! A ten psi anioł niech Was zawsze strzeże” – to tylko niektóre z komentarzy. Dodajmy, że na zdjęciu od Kubackiej nie zabrakło bowiem zarówno uśmiechniętej małej pociechy, jak i… pilnującego czworonoga.

