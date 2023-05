Świetne wiadomości ws. Dawida Kubackiego. O wszystkim poinformował Thomas Thurnbichler

Sezon 2022/23 w wykonaniu Dawida Kubackiego był bardzo dobry, aczkolwiek zakończył się w sposób wyjątkowo trudny dla polskiego skoczka. Gdy jego żona trafiła do szpitala w ciężkim stanie, musiał wycofać się z Raw Air i już więcej na skoczni go nie zobaczyliśmy. Przez długi czas nie było wiadomo, co dalej z jego karierą. Teraz wszelakie niejasności rozwiał Thomas Thurnbichler – Kubacki wrócił do treningów wraz z grupą.

Thomas Thurnbichler zdradził, że Dawid Kubacki wrócił do treningów

Już wcześniej 33-latek dawał sygnały, że nie chciałby w taki sposób rozstawać się z dyscypliną sportu, z którą był związany od dziecka i przyniosła mu życiowe spełnienie. – Nie brakuje mi zapału i chęci. Pragnę kontynuować karierę i w kolejnych sezonach walczyć o Kryształową Kulę, a także inne trofea. Wiem, że mnie na to stać. A jakie będą możliwości, to inna sprawa – mówił na antenie stacji TVN w pierwszej połowie kwietnia.

Wiele zależało oczywiście od tego, jak będzie czuła się Marta Kubacka, czyli żona skoczka. Niedługo po wspomnianej deklaracji reprezentant Polski opublikował w mediach społecznościowych post, w którym poinformował, że jego partnerka czuje się dużo lepiej i mogła nawet wrócić do domu. „Wróciliśmy dzisiaj do domu i śmiało mogę powiedzieć, że to cud dokonany rękami lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Dziękuję za każdą Waszą modlitwę, dobrą myśl, słowo otuchy. Nadal będą nam potrzebne, bo Marta zaczyna intensywną rehabilitację, a ja będę uczył się nowej rzeczywistości” – poinformował wówczas.

Teraz z kolejnymi dobrymi wieściami wrócił Thomas Thurnbichler w rozmowie z portalem skijumping.pl. – Przeprowadziłem naprawdę owocną rozmowę z Dawidem Kubackim. Wraz z Martą bardzo dobrze radzą sobie z zaistniałą sytuacją. Dawid zaczął już trenować wspólnie z grupą – wyjaśnił.

