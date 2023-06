Polski finał na Igrzyskach Europejskich. Sensacyjne złoto Natalii Kałuckiej

Aleksandra Mirosław to z pewnością wyjątkowa postać w polskim sporcie. Polka wygrała aż siedem Pucharów Świata z rzędu we wspinaczce na czas. Dodatkowo polska sportsmenka to rekordzistka globu z rezultatem 6,25 sekundy. Jak się jednak okazało, w Igrzyskach Europejskich Mirosław została ograna przez młodszą rodaczkę. Wygrała bowiem Natalia Kałucka, pokonując wielką faworytkę do zwycięstwa.

Mirosław i Kałucka najlepsze w kwalifikacjach wspinaczki sportowej

Czwartkowe zmagania na ścianie wspinaczkowej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie zaczęły się dla nas bardzo dobrze. Polki zwyciężyły w eliminacjach, zajmując dwa pierwsze miejsca. Co ciekawe, Aleksandra Mirosław i Natalia Kałucka spotkały się w pierwszym wyścigu. Lepsza była ta bardziej doświadczona, osiągając 6,64 s.

Warto dodać, że Kałucka to na co dzień zawodniczka ANS z Tarnowa, czyli tak właściwie rywalizowała na swoim terenie. Co zresztą było słychać poprzez wsparcie miejscowych kibiców. Na duży aplauz mogła również liczyć Mirosław, która w dziejach dyscypliny pobijała ostatnie siedem rekordów świata.

W półfinale Mirosław osiągnęła 6,63 sekundy. Za to w przypadku Kałuckiej było to 6,8 s. Tego dnia Polka była w stanie także wykręcić nawet rezultat 6,48 sekundy, zatem było naprawdę bardzo szybko. Najważniejsze było jednak, że w Tarnowie mieliśmy polski finał. I sensacyjne rozstrzygnięcie! Kałucka ograła bowiem Mirosław, sięgając po złoto na swoim terenie. Co więcej, zwyciężczyni pobiła rekord życiowy, osiągając 6,57 sekundy.

Igrzyska Europejskie nie dały kwalifikacji olimpijskiej

Co ciekawe, walka o zwycięstwo w IE 2023 na tarnowskiej arenie, to nie była przepustka do przyszłorocznej imprezy czterolecia, czyli IO w Paryżu. Wspinaczka sportowa zadebiutowała na olimpijskim szlaku w Tokio (2021), wówczas jeszcze w połączeniu z dwiema innymi konkurencjami: boluderingiem oraz prowadzeniem.

Docelową imprezą dla światowej czołówki wspinaczki, na czele z Mirosław i Kałucką, będą tegoroczne MŚ. To tam, za około pięć tygodni, Polki będą walczyć o przepustkę na imprezę, która może dać nam równie duże sukcesy, co podczas IE w Tarnowie.

