Ruszyły Igrzyska Europejskie w Krakowie. Garść najważniejszych informacji

III Igrzyska Europejskie rozpoczęły się 21 czerwca w Krakowie. Udział w zawodach weźmie blisko siedem tysięcy sportowców z 48 krajów. Będą oni rywalizować między sobą łącznie w aż 29 dyscyplinach. Większość tych rozgrywek będzie miała rangę Mistrzostw Europy. Niektóre z nich będą kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w Paryżu w 2024 roku.

Początki Igrzysk Europejskich

Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich już od lat chciało zorganizować w europejskie igrzyska. Miały one być wzorowane na tych w Azji, Afryce czy Ameryce Północnej. Pierwszy pomysł powstał pod koniec XX wieku. W tym czasie jednak realizacja projektu nie była możliwa. Brakowało w terminarzu sportowym miejsca na kolejne duże przedsięwzięcie.

Po zmianie zarządu Stowarzyszenia podjęto ponowne próby zorganizowania tego typu zawodów. Zdecydowano się stworzyć analizy finansowe i gospodarcze, by upewnić się, że takie przedsięwzięcie będzie się opłacać. Ostatecznie 8 grudnia 2012 roku zaakceptowano projekt. Pierwsze Igrzyska Europejskie zorganizowane zostały w Baku, stolicy Azerbejdżanu. Wybrano to miejsce, gdyż nie było w tamtym czasie innych kandydatów chętnych to podjęcia się organizacji.

Druga edycja Igrzysk

Po sukcesie pierwszych Igrzysk Europejskich zdecydowano się na dalszy rozwój działalności. Kandydatem do zorganizowania kolejnej edycji była Holandia. Jednak państwo to na dwa dni przed rozpoczęciem rywalizacji w Baku zrezygnowała z rangi gospodarza. Szukano nowego organizatora, a liczba kandydatur stopniowo się powiększała. Ostatecznie gospodarzem Igrzysk w 2019 roku została Białoruś.

Dlaczego Igrzyska w Polsce?

Trzecie Igrzyska Olimpijskie mogły odbyć się w Wielkiej Brytanii lub Rosji. Jednak oba te kraje nie zgłosiły oficjalnej kandydatury. Polska była jedynym ochotnikiem na zostanie organizatorem tego wydarzenia. Gospodarzem zostało miasto Kraków we współpracy z rządem, który miał zapewnić zaplecze finansowe. Ostatecznie pełnomocnikiem do spraw organizacyjnych z ramienia rządu został Jacek Sasin.

Igrzyska nie tylko w Krakowie

Kraków jest stolicą Igrzysk Europejskich 2023. Jednak zawody odbywać się będą w różnych miastach i na różnych obiektach. Wśród największych z nich wymienić należy:



Stadion Śląski w Chorzowie;

Stadion im. Henryka Reymana w Krakowie;

Tauron Arena Kraków;

Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem.

Rywalizacje odbywać się będą w różnych miastach Małopolski, Śląska i Podkarpacia.

Igrzyska Europejskie 2023. Terminarz zawodów i lista dyscyplin

Tegoroczne Igrzyska to aż 29 różnych dyscyplin sportowych. Jak prezentuje się terminarz rozgrywek?



Badminton (Arena Jaskółka Tarnów TOSIR) – od 26 czerwca do 2 lipca;

Breakdance (Park Strzelecki w Nowym Sączu) – 26-27 czerwca;

Boks (Arena Nowy Targ) – 22-28 czerwca oraz od 30 czerwca do 2 lipca;

Boks tajski (Arena Myślenice) – 25-27 czerwca;

Judo (Arena Krynica-Zdrój) – 1 lipca;

Kajakarstwo slalom (Centrum Sportu Kolna w Krakowie) – od 29 czerwca do 2 lipca;

Kajakarstwo sprint (Zalew Kryspinów w Krakowie) – 21-24 czerwca;

Karate (Arena Bielsko-Biała) – 22-23 czerwca;

Kickboxing (Lodowisko Cracovia) – od 30 czerwca do 2 lipca;

Kolarstwo BMX (Krzeszowice BMX Park) – 21-22 czerwca;

Kolarstwo górskie (Góra Parkowa w Krynicy-Zdrój) – 25 czerwca;

Koszykówka 3 × 3 (Arena Kraków) – 21-24 czerwca;

Lekkoatletyka (Stadion Śląski w Chorzowie) – 20-25 czerwca;

Łucznictwo (Arena Płaszowianka w Krakowie) – 23-29 czerwca;

Padel (Rynek Główny w Krakowie) – 21-25 czerwca;

Pięciobój nowoczesny (Stadion AWF w Krakowie) – 25-29 czerwca, ostatnie finały 1 lipca;

Piłka nożna plażowa (Centrum Sportów Plażowych w Tarnowie) – od 27 czerwca do 1 lipca;

Piłka ręczna plażowa (Centrum Sportów Plażowych w Tarnowie) – 20-22 czerwca;

Pływanie synchroniczne (Pływalnia w Oświęcimiu) – 21-25 czerwca;

Rugby siedmioosobowe (Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie) – 25-27 czerwca;

Skoki do wody (Arena Rzeszów) – 22-28 czerwca;

Skoki narciarskie (Średnia Krokiew/Wielka Krokiew w Zakopanem) – od 27 czerwca do 1 lipca;

Strzelectwo (Strzelnica Sportowa we Wrocławiu) – od 22 czerwca do 2 lipca;

Szermierka (Tauron Arena Kraków) – 25-30 czerwca;

Taekwondo (Arena Krynica-Zdrój) – 23-26 czerwca;

Teqball (Rynek Główny w Krakowie) – od 28 czerwca do 1 lipca;

Tenis stołowy (Arena Hutnik w Krakowie) – od 23 czerwca do 1 lipca;

Triathlon (Park Zalew Nowohucki w Krakowie) – 27-28 czerwca oraz 1 lipca;

Wspinaczka sportowa (Centrum Wspinaczkowe w Akademii Tarnowskiej) – 22-25 czerwca.

Gdzie można oglądać Igrzyska Europejskie?

Zmagania sportowców transmitowane będą na antenie TVP oraz TVP Sport. Nadawane są również na stronie internetowej sport.tvp.pl. Zwolennicy kibicowania na żywo wciąż mogą zakupić bilety na dane zawody. Dostępne są one na oficjalnej stronie Igrzysk.

