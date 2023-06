Już niedługo odbędą się III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. Najlepsi sportowcy w wielu dyscyplinach zjadą się do Polski w dniach 21 czerwca – 2 lipca i będą walczyć o najwyższe laury. W skład reprezentacji Polski wchodzą 182 kobiety i 188 mężczyzn reprezentujących 29 dyscyplin sportowych.

Kamil Bortniczuk: Możemy myśleć o organizacji igrzysk olimpijskich

Kilka ważnych osób w państwie uważa, że nasz kraj stać na organizację jeszcze bardziej prestiżowych zmagań, jakimi bez wątpienia są igrzyska olimpijskie. W ubiegłym roku minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk w TVP Sport przyznał, że chce tej imprezy w Polsce.

– Jesteśmy na takiej ścieżce rozwoju jako kraj od trzydziestu lat, że za około piętnaście lat możemy myśleć o organizacji takiej imprezy. W 2036 igrzyska w Polsce powinny być jak najbardziej realne – mówił jakiś czas temu.

Igrzyska olimpijskie w Polsce? Radosław Piesiewicz stawia warunek

Dziennikarze WP SportowychFaktów porozmawiali z prezesem PKOl Radosławem Piesiewiczem, który brał udział w ceremonii ślubowania naszych reprezentantów przed Igrzyskami Europejskimi. Na pytanie, czy jest to możliwe szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego odparł, że jesteśmy w stanie to zrobić, ale stawia warunek. – Jesteśmy w stanie to zrobić, ale jeśli będzie przeprogramowanie systemu finansowania polskich związków sportowych i samych zawodników – dodał.

– Żeby ściągnąć taką imprezę do Polski, trzeba realnie myśleć, by nasi sportowcy zdobyli około 30 medali. Jeśli mielibyśmy wywalczyć 10 czy 14 medali, to po prostu mijałoby się to z celem – podkreśla w rozmowie z WP SportoweFakty.

Radosław Piesiewicz: Bez pieniędzy nie stworzymy profesjonalnego sportu

Ten warunek może być trudny do spełnienia, bo na ostatnich IO było 10 państw, które to osiągnęły. Z kolei Biało-Czerwoni sięgnęli po 14 krążków. Piesiewicz zapytany, co musi się stać, by nasi sportowcy byli w stanie walczyć o około 30 medali, ten odparł, że potrzeba scentralizowanego planu finansowania polskich związków sportowych, które będą przekazywały środki na szkolenie młodzieży.

– Trzeba doinwestować dzisiaj w zawodników, których dopiero za chwilę będziemy mogli oglądać. Bez pieniędzy nie jesteśmy w stanie stworzyć profesjonalnego, stojącego na wysokim poziomie sportu – zakończył.

