Dramat Halvora Egnera Graneruda. Nie znalazł się w składzie na Igrzyska Europejskie

Miniony sezon skoków narciarskich był dla Halvora Egnera Graneruda bardzo udany. Norweg zdobył Złotego Orła za Turniej Czterech Skoczni oraz wywalczył Kryształową Kulę za cały sezon. W pewnym momencie kampanii zawodnik „wystrzelił” i uzyskiwał bardzo dobre odległości. Przez jakiś czas próbował dogonić go Dawid Kubacki, ale niestety z powodu choroby żony Polak wycofał się ze startów.

Triumf Norwega w ubiegłym roku oznaczał również, że Granerud został pierwszym Norwegiem, który zdobył dwie Kryształowe Kule w karierze. Przypomnijmy, pierwsze zwycięstwo zanotował w sezonie 2020/2021. Warto dodać, że został również zawodnikiem, który osiągnął najwięcej punktów w historii Pucharu Świata (1191,2).

Dramatyczny upadek Halvora Egnera Graneruda

W trakcie przygotowań do nowego sezonu i Igrzysk Europejskich Granerud upadł i – jak zrelacjonował trener Alexander Stoeckl – trafił do szpitala. „Wyglądało to strasznie i bardzo dramatycznie. Potłuczony, przerażony i półprzytomny Halvor został odwieziony karetką do szpitala” – powiedział. Na temat stanu zdrowia wypowiedział się również sam zainteresowany.

– Na szczęście okazało się, że nie mam żadnego złamania. Czuję się jednak jak dobrze wytłuczony kotlet i przez jakiś czas będę chodził o kulach, lecz takie jest życie skoczka narciarskiego. Zaraz po wyskoku z progu nagle poczułem, że nie mogę utrzymać prawej narty, która się osunęła i w efekcie runąłem jak ranny ptak na zeskok, a później już nic nie pamiętam – przyznał Halvor Egner Granerud na antenie telewizji NRK.

Igrzyska Europejskie: Granerud poza składem

Ten uraz wykluczył występ skoczka narciarskiego na Igrzyskach Europejskich, które odbędą się w dniach 27 czerwca – 1 lipca. W zawodach weźmie udział ośmiu norweskich skoczków, a Granerud nie znalazł się na liście zawodników. W składzie reprezentacji Norwegii znaleźli się: Marius Lindvik, Bendik Jakobsen Heggli, Johann Andre Forfang, Daniel-Andre Tande.

Na temat tej decyzji wypowiedział się dyrektor sportowy kadry – Clas Brede Brathen – Jest posiniaczony i nie może normalnie trenować, dlatego zdecydował się nie brać udziału – zrelacjonował publicznemu nadawcy radiowo-telewizyjnemu NRK.

