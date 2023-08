Próbował przepłynąć Bałtyk ze Szwecji do Polski w szczytnym celu. Kubkowski zamieścił nagranie

Jeszcze o godzinie 11 w czwartek 17 sierpnia Bartłomiej Kubkowski był w połowie drogi między Borholmem, a polskim wybrzeżem. Zostało mu już tylko 1/3 trasy i choć był to najtrudniejszy odcinek, wielu wierzyło, że Polak podoła wyzwaniu. Niestety, po 40 godzinach od rozpoczęcia wyzwania sam Kubkowski ogłosił przerwanie próby.

Kubkowski chciał przepłynąć Bałtyk

– Powodem był stan morza, bardzo wysokie fale, silne prądy, które de facto utrzymywały pływaka w jednym miejscu – donosił reporter Polsat News Wojciech Gaweł. Niestety, okazało się, że słowa dziennikarza okazały się trafne i Kubkowski nie dał rady dopłynąć do mety.

Była to już druga próba Polaka, by przepłynąć Bałtyk wpław. Przed rokiem wystartował on z Kołobrzegu w stronę przeciwną, a do celu zabrakło mu 50 kilometrów. Wtedy również o niepowodzeniu zadecydowały silne prądy.

Tym razem próba zaczęła się we wtorek 15 sierpnia o godzinie 19 w szwedzkiej miejscowości Loederup. – Warunki nie są idealne, woda nie jest najcieplejsza, ale uważam, że są okej. Więc ruszamy w pełnej gotowości. Jestem przygotowany mentalnie i fizycznie – mówił Kubkowski tuż przed startem.

Szczytny cel wyzwania

Sportowiec zadedykował swój wyścig podopiecznym fundacji Cancer Fighters, której jest wolontariuszem. Uruchomił też zbiórkę na portalu pomagam.pl. Do tej pory udało się już zebrać ponad 250 tys. zł.

