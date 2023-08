Kryscina Cimanouska nie dała rady. Koniec marzeń

Na mistrzostwa świata do Budapesztu przyjechały dwie Biało-Czerwone, by rywalizować w biegach na 200 metrów – Martyna Kotwiła oraz Kryscina Cimanouska. Przez kwalifikacje przebrnęła niestety tylko jedna z nich, ta druga z wymienionych. Występ na poziomie półfinału wstydu nie przynosi, aczkolwiek konkurencja na tym etapie była już zbyt duża, abyśmy cieszyli się z awansu reprezentantki Polski do wielkiego finału.

Kryscina Cimanouska nie dała rady w półfinale mistrzostw świata

W tej konkurencji również obejrzeliśmy rywalizację rozłożoną na kilka wyścigów. Białorusinka, która niedawno otrzymała polski paszport, ruszyła do boju w drugiej turze, z toru numer trzy. Niestety z wieloma doświadczonymi oraz utalentowanymi przeciwniczkami nie miała zbyt dużych szans i to się potwierdziło w praktyce.

Cimanouska niestety wpadła na metę jako ostatnia w całej stawce. Wygrała Alfred z wynikiem 22,17 sekundy, druga była Neita (22,21), a trzecia Strachan 22,30). Czas Biało-Czerwonej był gorszy o ponad sekundę od tego uzyskanego przez zwyciężczynię. Wyniósł aż 23,34 sekundy.

Wkrótce więcej informacji