Ogromna tragedia podczas treningu. Nastoletni Ukrainiec zmarł na miejscu

W ostatnich miesiącach otrzymaliśmy zdecydowanie za dużo informacji o śmierci sportowców lub członków ich rodzin. Część z nich zginęła podczas wojny w Ukrainie, prowadzonej przez rosyjską armię na rozkaz Władimira Putina. Niestety to nie koniec fatalnych wieści zza naszej wschodniej granicy. Kolejny młody talent zginął w czasie wojny, ale w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Tragedia na Ukrainie. Młody kajakarz zginął podczas treningu

Ukraińska Federacja Kajakowa przekazała w mediach społecznościowych tragiczną informację o śmierci Bogdana Saliwona. Do niefortunnego zdarzenia doszło w środę 1 listopada, kiedy 16-latek wraz z pozostałymi uczniami jednej z ukraińskich szkół kajakarskich odbywał trening na rzeką Dniepr, gdzie przygotowywali się do zawodów. Warunki pogodowe nie były sprzyjające, ale w pewnym momencie rozpętała się burza i musieli przerwać sesję treningową i wrócili na brzeg.

Kiedy byli już blisko celu w kajak 16-letniego Bogdana Saliwona uderzył piorun, przez co młody kajakarz wypadł z niego i wpadł do rzeki. Koledzy błyskawicznie ruszyli mu na ratunek, a służby ratownicze zostały wezwane na miejsce. Do poszukiwań włączyli się także lokalni mieszkańcy. Niestety nie udało się go znaleźć od razu po uderzeniu pioruna. Jego ciało odnaleziono na głębokości około siedmiu metrów cztery godziny później ok. 50 metrów od brzegu rzeki. Przedstawiciele Ukraińskiej Federacji Kajakowej wydali oświadczenie na Facebooku, składając kondolencje jego rodzinie.

„16-letni Bogdan Saliwon został zabity przez piorun w Horiszni Pławni. Do wypadku doszło podczas treningu, gdy grupa kajakarzy wracała na brzeg ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne. (...) Ukraińska Federacja Kajakowa składa najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom” – czytamy.

