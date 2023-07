Wzruszający wpis Justyny Kowalczyk na Instagramie. Chwyta za serce

Justyna Kowalczyk doświadczyła niedawno ogromnej tragedii, tracąc męża. Półtora miesiąca temu jej życiowy partner Kacper Tekieli miał wypadek podczas górskiej wspinaczki górskiej, wskutek którego zginął. Ta ogromna strata wywarła na byłą mistrzynię ogromny wpływ i zdaje się, że 40-latka nadal bardzo przeżywa żałobę.

Justyna Kowalczyk w żałobie po śmierci męża

Tekieli wspinał się w Alpach, a konkretnie na Jungfrau, który zresztą zdobył. Niestety nie miał szczęścia w tej teoretycznie łatwiejszej części podróży, czyli podczas zejścia. Akcja ratunkowa mogła rozpocząć się dopiero dzień później ze względu na wcześniejsze warunki atmosferyczne, które uniemożliwiały jakiekolwiek działania. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, znaleźli ciało martwego wspinacza.

Kowalczyk znana ze swojego zamiłowania do sportów zimowych i gór postanowiła upamiętnić męża w wyjątkowy i wymowny sposób – w ramach żałoby sama rzuciła się w wir górskich wypraw. Chce dzięki temu kontynuować pasję swojego byłego partnera, a od czasu do czasu informuje o swoich eskapadach w mediach społecznościowych.

Justyna Kowalczyk udostępniła utwór, którym nawiązuje do rodzinnej tragedii

Tak było na przykład ostatnio, kiedy na swoim Instagramie napisała, że chce „wypocić wszystkie złe emocje”. Niedawno z kolei na jej Instastory dało się zobaczyć fotografię, do której załączyła fragment piosenki zatytułowany „Big big world”. „Jestem dużą dziewczyną, żyjącą w wielkim świecie. Nie będzie to wielka rzecz, jeśli mnie opuścisz, ale czuję, że będę mocno za tobą tęsknić” – głosi tekst wspomnianego utworu. Jest to jednoznaczne nawiązanie do tragedii, która spotkała ją i jej męża w maju.

Na następnych wciąż aktywnych stories natomiast widzimy inne sportowe aktywności Kowalczyk. W ostatnim czasie 40-latka dużo jeździła rowerem, a także zbiegała z Giewontu.

