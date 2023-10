Ogromna tragedia trenera kadry. Żona zginęła na oczach jego dziecka

O tej wielkiej tragedii mówi już cały narciarski świat w Austrii i nie tylko. Do wypadku doszło podczas wędrówki rodzinnej Christopha Eugena na Grossen Barmstein (851 m n.p.m). Służby ratunkowe podały kilka wstrząsających szczegółów tego, co się stało.

Żona Christopha Eugena zginęła na oczach dziecka

Wiadomo, że przyczyną śmierci żony trenera austriackiej kadry był upadek z wysoka. Według służb, które pojawiły się na miejscu wypadku Christoph Eugen wraz ze swoim synem byli z przodu wyprawy, gdy doszło do tragedii, jednak wszystko widzieli. Natychmiast została wezwana pomoc, do której stawili się przedstawiciele pogotowia górskiego oraz policji alpejskiej i helikopter ratowniczy. Wszyscy zjawili się bardzo szybko, jednak na ratunek było już za późno.

Żona szkoleniowca austriackiej kadry zmarła na miejscu wskutek odniesionych obrażeń. Eugen wstrzymał się od wykonywania obowiązków zawodowych na nieokreślony czas, co jest normalne przy tego typu sytuacjach. Obecnie Austriacy przygotowują się do inauguracji Pucharu Świata, która odbędzie się w Ruce w dniach od 24 do 26 listopada.

Kim jest Christoph Eugen?

Christoph Eugen jest dwukrotnym medalistą mistrzostw świata oraz trzykrotnym medalistą mistrzostw świata juniorów w kombinacji norweskiej. Pierwszy krążek juniorski zgarnął podczas mistrzostw świata w Breitenwang, stając na trzecim stopniu podium. Po dwa srebrne sięgnął w Harrachovie w 1993 roku.

Na debiutanckie punkty w Pucharze Świata musiał poczekać niemal rok po debiucie, czyli do 4 grudnia 1993 roku, co miało miejsce w Saalfelden am Steinernen Meer. Zaraz po zakończeniu sezonu 2011/12 ogłosił zakończenie kariery sportowej i został trenerem austriackiej kadry narodowej w swojej dziedzinie, którą prowadzi cały czas.

Czytaj też:

Problemy zdrowotne Kamila Stocha. Thomas Thurnbichler przekazał nowe wieściCzytaj też:

Dawid Kubacki zachowuje spokój przed Pucharem Świata. Tak wypowiedział się o rywalach