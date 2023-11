Marcin Bułka dostanie szansę gry w kadrze? Bramkarz nie przejmuje się hierarchią

Marcin Bułka to obecnie jeden z najlepszych polskich bramkarzy. Pochodzący z Wyszogrodu zawodnik jest podstawowym graczem Nicei, rewelacji ligi. Do tej pory w sezonie Ligue 1 „wpuścił” tylko cztery gole. Nic więc dziwnego, że zapracował na powołanie od Michała Probierza na listopadowe mecze kadry.

Marcin Bułka chce wejść do polskiej bramki

Na pierwszej konferencji prasowej podczas zgrupowania selekcjoner Biało-Czerwonych dał wyraźnie do zrozumienia, że bramkarzem numer jeden w kadrze pozostanie Wojciech Szczęsny. Piłkarz Juventusu od lat strzeże dobrze bramki kadry i wywiązuje się z tej roli bardzo dobrze.

Marcin Bułka znajduje się obok Łukasza Skorupskiego tuż za jego plecami. Bramkarz nie był pierwotnie przewidziany w trójce powołanych, lecz swoje zrobił uraz Bartłomieja Drągowskiego. W rozmowie z TVP Sport 24-latek mówi, że nie zwraca uwagi na hierarchię w kadrze. Liczy na grę w każdym meczu, choć najbardziej wierzy w możliwość debiutu w meczu towarzyskim przeciwko kadrze Łotwy.

– Każdy chce się pokazać na zgrupowaniu z jak najlepszej strony. To też szansa konkurowania i mierzenia się z czołowymi zawodnikami w kraju. Hierarchia w drużynie narodowej? Nie patrzę na słowa padające dookoła – powiedział Bułka. – Liczę na grę w każdym meczu. To kwestia ambicji. A co to będzie? Zobaczymy we wtorek – dodał bramkarz OGC Nice.

Polacy walczą o awans na EURO

Mecz z Czechami w ramach eliminacji EURO 2024 odbędzie się w piątek 17 listopada, o godzinie 20:45 na warszawskim Stadionie Narodowym. Cztery dni później Biało-Czerwoni również u siebie zagrają towarzysko z Łotwą.

Marcin Bułka jest piłkarzem OGC Nice od 2021 roku (początkowo był tylko wypożyczony). Wcześniej był zawodnikiem między innymi Paris Saint-Germain oraz Chelsea.

