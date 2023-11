Wielka tragedia podczas meczu hokeja. Policja zatrzymała podejrzanego

Do tej wielkiej tragedii doszło 28 października w Sheffield podczas meczu Nottingham Panthers z miejscowym Steelers. Adam Johnson był zawodnikiem przyjezdnych. Próbując zdobyć bramkę, ruszył w stronę bramki gospodarzy i wówczas próbowali go zatrzymać dwaj zawodnicy drużyny przeciwnej. 31-letni Matt Petgrave miał kolizję z innym z zawodników gości, a ten podczas upadku lewą łyżwą uderzył w szyję Johnsona. Zalany krwią hokeista zalał się krwią i zabrano go do szpitala, gdzie zmarł.

Śmierć Adama Johnsona. Policja zatrzymała podejrzanego

Zaraz po śmierci Adama Johnsona policja w Sheffield wszczęła dochodzenie, by ustalić okoliczności, które doprowadziły do wypadku. Nadinspektor Rebbeca Horsfall przekazała, że funkcjonariusze oraz śledczy przeprowadzili rozmowy ze specjalistami w swoich dziedzinach, którzy mogą pomóc w śledztwie. „Nadal ściśle współpracujemy z wydziałem bezpieczeństwa i higieny pracy w Radzie Miejskiej Sheffield, który wspiera toczące się dochodzenie” – przekazała.

Podejrzany o nieumyślne spowodowanie śmierci hokeista został zatrzymany. Większość osób, która widziała nagranie ze zdarzenia, wie, kim jest zawodnik, którego łyżwa przecięła szyję 29-latka, jednak policjanci nie ujawniają jego tożsamości. Wiadomo, że wpłacono kaucję, która umożliwiła wcześniejsze opuszczenie aresztu. „Śmierć Adama wstrząsnęła wieloma społecznościami, od lokalnych mieszkańców Sheffield po fanów hokeja na całym świecie” – dodała policjantka.

Śledczy, którzy pracują nad rozwiązaniem sytuacji, nalegają, by wszyscy powstrzymali się od komentarzy oraz spekulacji, utrudniających dochodzenie. Śmierć Adama Johnsona wywołała dyskusje na temat tego, czy hokeiści powinni grać z ochraniaczami na szyjach. Angielski Związek Hokeja na Lodzie zaznaczył, że takie wyposażenie będzie obowiązkowe od 2024 roku. Wkrótce odbędzie się mecz upamiętniający zmarłego tragicznie 29-latka. Nottingham Panthers zagrają z Manchesterem Storm.

twitterCzytaj też:

Helena Pilejczyk nie żyje. Wielka tragedia w polskim sporcieCzytaj też:

Ogromna tragedia podczas treningu. Nastoletni Ukrainiec zmarł na miejscu