Prezes PKOl zaskoczył pomysłem. Chce znacznie wydłużyć swoją kadencję

Radosław Piesiewicz od lat jest związany ze związkami sportowymi. Przed laty działał w Polskim Związku Piłki Siatkowej, a także Polskiej Lidze Koszykówki. Obecnie wciąż jest prezesem Polskiego Związku Koszykówki, a od kwietnia 2023 roku pełni także funkcję sternika Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W walce o fotel pokonał przedstawiciela Polskiego Związku Sumo, Kewina Rozuma.

Prezes PKOl chce ośmioletniej kadencji

Piesiewicz jest mocno aktywny od czasu wejścia na stanowisko. Podczas Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 19 grudnia zostanie poddana pod głosowanie propozycja, aby pierwsza kadencja prezesa PKOl trwała nie cztery, a osiem lat. Druga i kolejne cały czas miałyby trwać cztery lata. Sprawa budzi dyskusje, ponieważ nikt o niej wcześniej nie słyszał.

Przegląd Sportowy Onet zwrócił się z wyjaśnieniami do samego PKOl-u. W odpowiedzi na pytania dziennikarza komitet informuje, że pomysł był już promowany przed wyborami, a jego orędownikiem był poprzednik Piesiewicza, Andrzej Kraśnicki. Zapytani o powody wydłużenia pierwszej kadencji, przedstawiciele PKOl odwołują się do norm z MKOl, gdzie Thomas Bach pełnił funkcję przewodniczącego właśnie przez osiem lat podczas pierwszego czasu urzędowania.

„Proponowane zmiany dotyczące kadencji prezesa PKOl są spowodowane dostosowaniem kadencyjności do tej, która obowiązuje w MKOl – tam, pierwsza kadencja Przewodniczącego trwa 8 lat. Thomas Bach został wybrany szefem MKOl w 2013 r., a w 2021 wybrano go ponownie na drugą, 4-letnią kadencję. To przemyślana propozycja, która była przedmiotem dyskusji przed wyborami do Polskiego Komitetu Olimpijskiego z polskimi związkami sportowymi” – napisał PKOl. „Pamiętajmy też, że decyzje o zmianach w Statucie PKOl podejmie Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Komitetu Olimpijskiego, więc ciało, które de facto – poprzez swoich przedstawicieli w Zarządzie PKOl – tworzyło i proponowało dyskutowane zmiany” – można przeczytać.

Kariera Radosława Piesiewicza

Urodzony w 1981 roku Piesiewicz po wygraniu wyborów w PKOl ustąpił ze stanowiska prezesa Polskiej Ligi Koszykówki. Stanowisko objął po nim w czerwcu 2023 roku Łukasz Koszarek, który kilka tygodni wcześniej zakończył karierę sportową.

