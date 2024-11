Polacy chcą igrzysk olimpijskich w Polsce? Zaskakujące wyniki sondażu

Agencja SW Research przeprowadziła badanie dla Wprost.pl na początku listopada, zadając proste pytanie dotyczące pomysłu zorganizowania igrzysk w Polsce – w letnim wydaniu – w 2040 roku. Perspektywa stosunkowo daleka, ale o tego typu wydarzeniach, największych w dziejach sportu, trzeba myśleć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Igrzyska olimpijskie w Polsce? Rodaczki i rodacy zabrali głos!

Na pytanie „Czy popierasz pomysł organizacji letnich igrzysk olimpijskich w Polsce w 2040 roku?”, większość była pozytywnie nastawiona do tej propozycji. Spoglądając na tę kwestię procentowo, „na tak” za IO 2040 w Polsce opowiedziało się ponad 45 proc. W przypadku odpowiedzi „nie”, nieco ponad 36 proc. Dodatkowo grupa niezdecydowanych wyniosła 18,2 proc.

W przypadku porównania płci, różnice są niewielkie na korzyść panów. Mężczyźni procentowo odpowiedzieli „na tak” w liczbie 47,8 proc. U pań wyszło 43,6 proc.

Co ciekawe, największy optymizm „na tak” w kategoriach wiekowych panuje wśród przepytanych do 24 roku życia. „Na tak” jest było aż 60,3 proc., w przypadku odpowiedzi „nie” 27,3 proc. Za to najmniej pozytywnie nastawione postaci do olimpijskiego pomysłu to ludzie powyżej 50 roku życia. „Tak” odpowiedziało 32,3 proc., „nie” aż 45 proc.

Ciekawa jest również perspektywa wykształcenia. Wśród zapytanych ludzi z podstawowym/gimnazjalnym, „na tak” było 56,6 proc., a „na nie” zaledwie 25,9 proc. Całkiem nieźle pod względem zwolenników i zwolenniczek wygląda to w przypadku wykształcenia wyższego: 42,5 proc. „na tak” i 38,2 proc. „na nie”. Surowi są za to ci, którzy mają zasadnicze zawodowe wykształcenie. „Za” IO 2040 w Polsce jest 38,6 proc., przeciwnych 43 proc.