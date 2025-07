Syn Nawrockiego spotkał się z Dariuszem Michalczewskim. „Coś się szykuje”

Z Dariuszem Michalczewskim okazję do rozmowy mieli dziennikarze „Faktu”. Na wstępie przypomnieli, że już 6 sierpnia dojdzie do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Zwrócili też uwagę na aktywność pierwszej damy. Marta Nawrocka dzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych zdjęciami z polskich gór.

Daniel Nawrocki rozmawiał z Dariuszem Michalczewskim

Syn Marty Nawrockiej z poprzedniego związku, którego wychowała już wspólnie z Karolem Nawrockim, nie spotkał się z Michalczewskim przypadkowo. Pod zdjęciem z utytułowanym pięściarzem zamieścił wymowny napis. „W ringu z legendarnym »Tigerem« – Dariuszem Michalczewskim. Coś się szykuje” – pisał Daniel Nawrocki.

O zdjęcie zapytano samego sportowca. Dariusz Michalczewski nie zamierzał podgrzewać spekulacji i dodawać tajemniczych zapowiedzi. Ujawnił po prostu, że Daniel Nawrocki przeprowadził z nim wywiad.

– Mogę tylko powiedzieć, że Daniel to fajny gość, rzeczowy. To była rozmowa o życiu – podkreślał pięściarz. – Zrobił na mnie dobre wrażenie, znał się na rzeczy i w tej rozmowie nie było żadnej „spinki” – zaznaczał. Jednocześnie z przykrością stwierdził, że nie wie, kiedy gotowy wywiad zostanie opublikowany, ani nawet gdzie będzie można go przeczytać lub obejrzeć.

Daniel Nawrocki aktywny politycznie

Daniel Nawrocki wspierał swojego ojca w czasie kampanii wyborczej i wciąż pozostaje aktywny, także w przestrzeni medialnej. – Próbują Polakom zohydzić wybór mojego taty na prezydenta. Wcześniej chcieli go zniszczyć przez całą kampanię wyborczą, na szczęście się nie udało. Dlatego właśnie teraz chwytają się czego tylko mogą, chcąc Polakom zohydzić ten wybór. Znowu poniosą porażkę – mówił syn Karola Nawrockiego pod koniec czerwca w „Super Expressie”.

