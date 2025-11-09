Wielki sukces Kubicy. Został wicemistrzem świata

W ostatniej rundzie wyścigowych mistrzostw świata World Endurance Championship w Bahrajnie zespół Roberta Kubicy zajął piąte miejsce. Dzięki temu AF Corse odnotował wielki sukces w najbardziej prestiżowej kategorii Hypercar, a Robert Kubica może pochwalić się tytułem wicemistrza świata.

Robert Kubica i AF Corse z kolejnym sukcesem

Kubica i jego ekipa na torze Bahrain International Circuit ustąpić musieli kierowcom dwóch teamów Toyoty Gazoo Racing oraz dwóch zespołów Ferrari. Polak, Chińczyk Yifey Ye i Brytyjczyk Phil Hanson w sumie zgromadzili jednak wystarczającą liczbę punktów by móc mówić o ogromnym sukcesie.

Prywatny zespół z Piacenzy rywalizował na równi z największymi i cały czas trzymał się w czołówce. W czerwcu wygrał prestiżowy wyścig 24 Le Mans. Ostatecznie jednak sezon zdominowało Ferrari, które zdobyło mistrzostwo świata i okrzyknięte zostało marką sezonu oraz najlepszym zespołem.

Opisywane tutaj zawody World Endurance Championship 2025 zorganizowały Federation Internationale de l’Automobile (FIA) i Automobile Club de l'Ouest (ACO). Tegoroczna edycja była już trzynastą w historii. W wyścigach brały udział prototypy i grand tourery podzielone na dwie kategorie: Hypercar oraz LMGT3.

