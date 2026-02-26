Koniec PGE Narodowego? O krok od sensacyjnej zmiany

PGE Narodowy od lat pozostaje sercem piłkarskiej reprezentacji Polski. To tutaj Biało-Czerwoni rozgrywają swoje najważniejsze mecze. Równo za miesiąc oczy kibiców znów będą zwrócone na Warszawę.

Podopieczni Jana Urbana zmierzą się z Albanią w półfinale baraży, które zadecydują o awansie na mundial. Jeśli Polacy awansują do finału, o miejsce na turnieju powalczą ze Szwecją albo z Ukrainą w Solnie lub w Walencji.

Stołeczny obiekt to jednak nie tylko miejsce piłkarskich zmagań. Na PGE Narodowym organizowane są koncerty zarówno polskich, jak i zagranicznych gwiazd. W tym roku dla publiczności zagrają m.in. Taco Hemingway, Dawid Podsiadło, Bad Bunny, The Weekend, Pitbull, Foo Fighters, raper MATA oraz Andrea Bocelli.

PGE Stadion Narodowy z nowym sponsorem?

Nic dziwnego, że warszawski stadion stał się jednym z najmocniejszych punktów na marketingowej mapie kraju. Od 11 lat sponsorem tytularnym obiektu jest PGE, jednak obecna umowa wygasa z końcem października.

Spółka deklaruje chęć dalszej współpracy. „Obecna umowa dotycząca sponsoringu tytularnego stadionu PGE Narodowego w Warszawie obowiązuje do listopada bieżącego roku. Prowadzimy rozmowy z zarządcą obiektu dotyczące ewentualnego przedłużenia współpracy. Na tym etapie nie podajemy jednak więcej informacji” – przekazało biuro prasowe PGE.



Jak się okazuje – w wyścigu może pojawić się poważny rywal: Orlen. Państwowy koncern na razie nie potwierdza ani zaprzecza medialnym spekulacjom. „Orlen na bieżąco analizuje możliwości ekspozycji marki i jest zawsze gotów do rozmów. Nie komentujemy natomiast sytuacji i doniesień z rynku” – napisano w oświadczeniu.

Orlen przejmie PGE Narodowy?

Paweł Łakomski, ekspert marketingu sportowego ocenił, że „jeśli umowa sponsorska PGE dobiega końca, naturalne jest, że tak silny gracz, jak Orlen będzie chciał wykorzystać tę okazję”. – Bycie sponsorem tytularnym Stadionu Narodowego to nie tylko ogromna ekspozycja podczas wydarzeń sportowych i muzycznych, ale także możliwość budowania swojej marki wśród milionów kibiców oraz stania się częścią Warszawy – stwierdził.

– Dodatkowo identyfikacja wizualna Stadionu Narodowego jest zbliżona do kolorystyki Orlenu, co sprawia, że całość tworzy spójny i logiczny przekaz. Jeśli taka zmiana dojdzie do skutku, będzie to z pewnością jedna z najgłośniejszych zmian sponsorskich w Polsce w ostatnich 10–15 latach – dodał.

