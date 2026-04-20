Aryna Sabalenka zgarnęła światową nagrodę. Przerwana seria Igi Świątek

Białorusinka drugi raz z rzędu zakończyła rok jako liderka rankingu WTA, po osiągnięciu trzech finałów Wielkiego Szlema i zwycięstwie w US Open.

Sportswoman Of The Year zostawały do tej pory tylko cztery tenisistki. Kwartet ten tworzą Jennifer Capriati (2002), Serena Williams (2003, 2010, 2016 i 2018), Justine Henin (2008) oraz Naomi Osaka (2021).

Co ciekawe, czterokrotnie do Laureus World Sports Awards nominowana była Iga Świątek. W 2021 roku Polka walczyła o tytuł debiutantki roku, a w kolejnych edycjach – o miano sportsmenki roku. Za każdym razem statuetka wędrowała jednak w inne ręce.

Wkrótce więcej informacji