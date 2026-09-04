Znany reprezentant Polski kończy karierę! „Time to say goodbye”
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Znany reprezentant Polski kończy karierę! „Time to say goodbye”

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Pilne. Wkrótce więcej informacji
Pilne. Wkrótce więcej informacji Źródło: Wprost
Jacek Góralski w piątkowe (tj. 4 września) przedpołudnie poinformował o zakończeniu piłkarskiej kariery. Ostatnim klubem, w którym zagrał, była Wieczysta Kraków.

„Time to say goodbye! Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Dzisiaj przyszedł czas, aby oficjalnie podsumować i zamknąć ten piękny etap. Piłka nożna dała mi więcej, niż mogłem sobie wymarzyć jako chłopak z Bydgoszczy. Z tego miejsca chcę z całego serca podziękować absolutnie każdemu, kto stał przy mnie na tej drodze” – przekazał w mediach społecznościowych były reprezentant Polski.

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