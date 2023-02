Wielki powrót do Formuły 1. Trzeba było na to czekać aż 22 lata

O takim scenariuszu mówiło się już od dawna, lecz 3 lutego 2023 roku w końcu się ziścił. Z oficjalnego oświadczenia firmy dowiedzieliśmy się, że po 22 latach do Formuły 1 powróci Ford.

Ford wraca do Formuły 1

– To początek nowego i ekscytującego rozdziału w historii sportów motorowych […] Ford powraca na szczyt sportu, przenosząc długą tradycję innowacji, zrównoważonego rozwoju i elektryfikacji na jedną z najbardziej widocznych scen na świecie – czytamy słowa Billa Forda, prezesa zarządu amerykańskiego przedsiębiorstwa, które zacytowano w oficjalnym komunikacie prasowym.

– To globalna marka z niesamowitym dziedzictwem w świecie wyścigów i motoryzacji. Doceniamy to, że dostrzega ona wielką jakość, którą zapewnia nasza platforma, docierająca do 500 milionów ludzi z całego świata – dodał Stefano Domenicalli, obecny szef F1.

Kiedy zobaczymy Forda w Formule 1?

Według oświadczenia firma pochodząca ze Stanów Zjednoczonych wzięła pod uwagę głównie dwa czynniki przy decydowaniu, czy współpraca z Formułą 1 jest warta zachodu. Pierwszy to oczywiście zasięg marki wyścigów w skali światowej. Drugi zaś dotyczy nieustannie rosnącego znaczenia silników elektrycznych jako jednostki napędowej w motoryzacji. Wiadomo, że ta zacznie być używana w bolidach za kilka sezonów.

Zanim jednak zobaczymy Forda minie jeszcze sporo czasu. Mimo że oficjalne potwierdzenie wcześniejszych spekulacji dostaliśmy już teraz, wszystko stanie się faktem dopiero w 2026 roku, kiedy to w życie wejdą nowe przepisy techniczne i silnikowe.

Czytaj też:

Nie tylko Włosi chcą gwiazdę ZAKSY. Ten klub z PlusLigi też pragnie jego transferuCzytaj też:

Leo Messi zagra na kolejnym mundialu? Wymowne słowa Argentyńczyka