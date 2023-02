Zastępstwo za kontuzjowanego kierowcę. Wielki mistrz wróci do F1?

Fani Formuły 1 z niecierpliwością czekają na początek nowego sezonu. Choć z roku na rok przerwa staje się krótsza, to i tak żądza zobaczenia w akcji nowych kierowców i bolidów góruje nad spokojem. Tymczasem na niecały tydzień przed startem, niewiadomą pozostaje jedno miejsce w bolidzie.

Sebastian Vettel może zastąpić Lance’a Strolla w F1

Tuż przed oficjalnymi testami w Bahrajnie na jaw wyszła informacja, że Lance Stroll z Aston Martina doznał wypadku jadąc na rowerze, przez co nie mógł wziąć udziału w sesjach. Zastąpili go rezerwowi kierowcy zespołu – mistrz Formuły E i były kierowca McLarena w F1, Stoffel Vandoorne oraz mistrz Formuły 2, Felipe Drugovich. Nie wiadomo jednak, ile potrwa rekonwalescencja Kanadyjczyka. Optymistyczny scenariusz zakłada powrót już na pierwsze Grand Prix. Inny mówi o rezerwowym obsadzeniu jego miejsca przez Drugovicha.

Sporo się jednak mówi o możliwym powrocie Sebastiana Vettela. Czterokrotny mistrz świata zakończył karierę po ostatnim sezonie. W 2022 roku jeździł w barwach Astona Martina i jest możliwe, że w przypadku dłuższej nieobecności Strolla, wróci na moment do znanego mu świata motosportu. Mike Krack, szef zespołu, powiedział w rozmowie z portalem motosport.com, że rozmawiał z Niemcem, choć trudno domyśleć się na jaki temat.

– Odbyłem kilka rozmów telefonicznych z Sebem. Podobnie było jednak w zeszłym roku i w przyszłości nadal tak będzie – powiedział Krack, dodając. – Nie zapominajcie o jednej rzeczy. On miał bardzo szczegółowy plan na swoją emeryturę. I to też trzeba uszanować. Zobaczymy, co się stanie – podsumował szef brytyjskiej ekipy.

Kariera Sebastiana Vettela w F1

Sebastian Vettel zadebiutował w F1 podczas Grand Prix USA w 2007 roku. Zastąpił kontuzjowanego Roberta Kubice w bolidzie BWM Sauber. Przez kilkanaście lat kariery zdobył cztery tytuły mistrzowskie z Red Bullem. Aż 53 razy cieszył się ze zwycięstwa w wyścigu „królowej motorsportu”.

