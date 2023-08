Lewis Hamilton zdecydował ws. przyszłości. To już oficjalne!

Lewis Hamilton jest siedmiokrotnym mistrzem świata F1. Brytyjczyk od 2013 roku broni barw Mercedesa, do którego trafił z MCLarena. W tym czasie w barwach niemieckiego teamu zdobył sześć trofeów MŚ w latach – 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 i 2020.Swój pierwszy tytuł mistrzowski Hamilton wywalczył w 2008 roku.

Lewis Hamilton zdecydował ws. przyszłości

38-latek do dziś występuje w barwach Mercedesa, a po trzynastu wyścigach w sezonie 2023 Lewis Hamilton plasuje się na czwartym miejscu ze i traci 173 pkt do broniącego tytułu Maxa Verstappena z Red Bulla. Od momentu dołączenia do zespołu Lewis odniósł 82 zwycięstwa i 78 pole position, stając się najbardziej utytułowanym kierowcą w historii tego sportu. Przedłużenie umowy zapewnia kontynuację współpracy najbardziej utytułowanego zespołu i kierowcy w historii Formuły 1 przez co najmniej 13 lat.

Przedstawiciele teamu przekazali kapitalną wiadomość swoim kibicom. Lewis Hamilton przedłużył swój kontrakt do 2025 roku. „Codziennie marzymy o tym, by być najlepszymi i wspólnie poświęciliśmy ostatnią dekadę, by osiągnąć ten cel. Bycie na szczycie nie zdarza się z dnia na dzień lub w krótkim okresie czasu, wymaga zaangażowania, ciężkiej pracy i poświęcenia, a to był zaszczyt, że mogliśmy zapisać się na kartach historii wraz z tym niesamowitym zespołem” – powiedział w klubowych mediach.

„Nigdy nie byliśmy tak głodni zwycięstw. Wyciągnęliśmy wnioski z każdego sukcesu, ale także z każdego niepowodzenia. Kontynuujemy pogoń za naszymi marzeniami, walczymy bez względu na wyzwania i wygramy ponownie. Jestem wdzięczny zespołowi, który wspierał mnie zarówno na torze, jak i poza nim. Nasza historia nie jest skończona, jesteśmy zdeterminowani, aby razem osiągnąć więcej i nie zatrzymamy się, dopóki tego nie zrobimy” – dodał.

Dyrektor zespołu: To była prosta decyzja

Drugim kierowcą Mercedesa jest rodak Hamiltona – George Russell, z którym również zdecydowano się przedłużyć umowę. Współpraca między zawodnikiem a teamem rozpoczęła się w 2017 roku. Po występach w Williamsie został awansowany na partnera Lewisa Hamiltona w 2022 roku i odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Grand Prix w zeszłorocznym Grand Prix São Paulo.

Do tych ruchów odniósł się także Toto Wolff – dyrektor generalny i szef zespołu. „Kontynuacja z naszym obecnym składem kierowców była prostą decyzją. Mamy najsilniejszą parę na starcie, a obaj kierowcy odgrywają kluczową rolę w zespole, aby pchnąć nas do przodu. Siła i stabilność, jaką zapewniają, będą kluczowymi elementami naszego przyszłego sukcesu” – powiedział.

„Nasza współpraca z Lewisem jest jedną z najbardziej udanych w historii tego sportu. To, że będziemy dalej razem, zawsze było formalnością – a publiczne potwierdzenie tego jest dla nas wszystkich energetyzujące” – podkreślił.

„George jest czołową postacią swojego pokolenia. Spłacił wiarę, którą okazaliśmy mu, promując go na miejsce wyścigowe w 2022 roku” – zakończył. 14. wyścig w tym sezonie Formuły 1 odbędzie się w na Autodromo Nazionale di Monza podczas Grand Prix Włoch.

