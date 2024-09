Dramatyczny wypadek podczas mistrzostw świata. Młoda kolarka walczy o życie

W Szwajcarii trwa walka w kolarskich mistrzostwach świata. Podczas kilku dni o medale walczą seniorzy, seniorki, jak i juniorki oraz juniorzy. Są także rywalizacje w mikście. W czwartek do rywalizacji w wyścigu ze startu wspólnego stanęły juniorki. To właśnie wtedy doszło do dramatu z udziałem przedstawicielki gospodarzy.

Powazny wypadek młodej kolarki

Muriel Furrer to czołowa kolarka kraju z licznymi sukcesami. W tym roku dwa razy stała na drugim stopniu podium podczas szosowych mistrzostw Szwajcarii. W Zurychu chciała przed własną publicznością pokazać się z dobrej strony i być może powalczyć o sukces. Teraz jednak musi walczyć o życie.

Z informacji przekazanych przez Międzynarodową Unię Kolarską wynika, że podczas trasy pomiędzy Zumikon i Kusnacht Furrer z niewiadomych przyczyn spadła na ziemię z roweru, doznając poważnych obrażeń głowy. Służby szybko przetransportowały nastolatkę do szpitala, do którego trafiła w stanie „bardzo krytycznym”. Inni przedstawiciele starają się zrozumieć co doprowadziło do wypadku. Warto dodać, że według BBC na trasie panowały trudne warunki atmosferyczne, które z pewnością miały wpływ na jazdę.

„Szwajcarska zawodniczka Muriel Furrer upadła w czwartek 26 września, podczas wyścigu szosowego kobiet juniorek na Mistrzostwach Świata UCI Road and Para-cycling Road 2024 w Zurychu (Szwajcaria) z przyczyn, które nie zostały jeszcze ustalone. Muriel Furrer została zabrana do szpitala helikopterem ratunkowym. Doznała poważnego urazu głowy i jest w stanie krytycznym” – można przeczytać w oświadczeniu UCI na stronie internetowej organizacji.

Walka na mistrzostwach świata w kolarstwie

Wyścig juniorek wygrała reprezentantka Wielkiej Brytanii Car Ferguson. Najlepsza z Polek, Weronika Wąsaty, zajęła 14. miejsce.

