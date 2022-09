Zaskakujące słowa gwiazdy NBA o Polakach. Wyróżnił jednego gracza

Polscy koszykarze sprawili sporą sensację. Biało-Czerwoni w ćwierćfinale EuroBasketu wyeliminowali obrońców tytułu z 2017 roku, czyli Słowenię. Podopieczni Igora Milicicia zwyciężyli 90:87. Emocje w tym meczu były praktycznie do samego końca. Szkoleniowiec naszej reprezentacji nie krył zachwytu postawą swoich graczy. Polaków komplementował również lider drużyny z Bałkanów, Luka Doncić.

Luka Doncić wziął porażkę z Polską na siebie. Wspaniałe słowa o Mateuszu Ponitce

Uważany za jednego z najlepszych koszykarzy na świecie Słoweniec powiedział na konferencji prasowej, że Biało-Czerwoni od samego początku do końca rozgrywali świetne spotkanie. Co więcej, wyznał, że na szczególną pochwałę zasługuje Mateusz Ponitka, który był tego dnia po prostu rewelacyjny. – Nie jestem menedżerem, ale zawodnikiem, jednak Ponitka to najpewniej jest gracz godny gry w NBA – rzucił.

Po chwili 23-latek określił postawę swojego zespołu. Twierdził, że nie mieli odpowiedniej energii. Jednocześnie zaznaczył, że przyczyną porażki na pewno nie były jego problemy zdrowotne. – Prawdopodobnie nie było to moje sto procesnt możliwej dyspozycji. W trzeciej kwarcie otrzymałem zastrzyk. Miałem sporo problemów podczas tego EuroBasketu – powiedział.

Był też bardzo krytyczny wobec samego siebie. Właściwie wziął tę porażkę na własne barki. – Dziś zagrałem fatalnie. Zawiodłem moją drużynę. Zawiodłem mój cały kraj i ludzi, którzy na mnie liczyli. Biorę to na siebie – podkreślił Luka Doncić.

Półfinał EuroBasketu z udziałem Polaków odbędzie się już w najbliższy piątek 16 września. Rywalem Biało-Czerwonych będzie Francja.

Czytaj też:

Polska w półfinale EuroBasketu! Biało-Czerwoni zatrzymali obrońców tytułu