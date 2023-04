Jeremy Sochan podsumowuje sezon San Antonio Spurs. „Nie jesteśmy gotowi na walkę w playoffs”

Jeremy Sochan zbliża się do końca pierwszego sezonu gry na parkietach NBA. Polak trafił do San Antonio Spurs jako numer dziewięć draftu 2022. Zespół z Teksasu od początku nie należał do grona ekip walczących o mistrzostwo, lecz w ostatnich miesiącach skupił się głównie na zagwarantowaniu sobie wysokiego numeru w kolejnej loterii draftu.

Jeremy Sochan podsumowuje pierwszy sezon w San Antonio Spurs

Jeremy Sochanw ostatnich tygodniach nie przebywa na boisku. To pokłosie problemów zdrowotnych, z którymi mierzy się od ubiegłego miesiąca. Z tego samego powodu nie mógł wystąpić podczas Polskiej Nocy NBA zorganizowanej w Waszyngtonie przez Marcina Gortata. Sochan udzielił wypowiedzi w ramach kolejnej „kartki z kalendarza” dla serwisu The Sporting News. Polski koszykarz zwrócił uwagę na poczynania klubu w obecnym sezonie najlepszej ligi świata. Jego zdaniem skład nie jest jeszcze wystarczająco doświadczony na walkę o duże cele, a póki co musi skupić się na samorozwoju.

– Jestem dumny z tego jak rozwinął się mój zespół w trakcie sezonu. Oczywiście jesteśmy bardzo młodym zespołem i wydaje mi się, że wszyscy wiedzą, że jeszcze nie jesteśmy gotowi na walkę w playoffs… ale od początku sezonu jesteśmy bardzo skupieni na rozwoju, na procesie osiągnięcia – i utrzymania – wysokiego poziomu gry, jesteśmy skupieni na tych małych rzeczach, detalach, które pozwalają wygrywać mecze i budują kulturę mistrzowskich zespołów – powiedział Sochan.

Bilans San Antonio Spurs w obecnym sezonie NBA

Sochan wystąpił w 56 meczach obecnego sezonu NBA (w 53 wystąpił jako starter). Może pochwalić się statystykami na poziomie 11 punktów, 2,5 asyst i 5,3 zbiórek na mecz. Jego zespół, Spurs, z bilansem 21 zwycięstw i 59 porażek zajmuje 14. miejsce (przedostatnie) w Konferencji Zachodniej.

