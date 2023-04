Historyczny triumf w polskiej koszykówce! Anwil Włocławek mistrzem rozgrywek europejskich

Przed wyjściem na parkiet Anwil Włocławek był zmotywowany pierwszym zwycięstwem przed własną publicznością 81:77. Choć różnica była niewielka, to w przebiegu rewanżu okazała się ona niezwykle istotna, co odzwierciedliła przede wszystkim końcówka. Na trybunach zebrało się ponad 5 tys. kibiców, którzy obejrzeli naprawdę znakomity pojedynek, który ostatecznie zakończył się na korzyść polskiej drużyny. Co ważne, zawodnicy Cholet prowadzili po pierwszej tercji 42:37 i byli bliscy odwrócenia losów dwumeczu.

Anwil Włocławek wygrał finał Pucharu Europy FIBA

W pewnym momencie wydawało się, że francuska ekipa na dobre przejęła inicjatywę, ale zawodnicy Anwilu błyskawicznie zażegnali ich zapędy. Po odwróceniu losów meczu na swoją korzyść do samego końca mieli przewagę w dwumeczu. Ostatnie minuty spotkania wprawiły kibiców w dużą nerwowość, ponieważ gospodarze znów wyszli na prowadzenie 75:73, co dawało im zaledwie dwupunktową stratę, by doprowadzić do dogrywki. Polska drużyna okazała się jednak zbyt zmotywowana, by im na to pozwolić.

Victor Sanders znakomicie wykorzystał dwa rzuty wolne, a po chwili Luke Petrasek wywalczył faul w ataku, po których Anwil zdobł kolejne dwa punkty z rzutów osobistych. Łącznie Sanders zdobył 20 punktów, jednak bardzo duże zasługi do zdobycia triumfu w tym spotkaniu i ostatecznie dwumeczu miał podkoszowy Malik Williams, który w pierwszym meczu zdobył 12 punktów i zanotował 9 zbiórek, a w rewanżu ten dorobek wynosił 16 i 9.

Anwil Włocławek zapisał się na kartach historii polskiej koszykówki. Prezydent pogratulował

Puchar Europy FIBA nie jest najważniejszym trofeum w europejskiej koszykówce. Znajduje się na czwartym szczeblu w kontynentalnej hierarchii rozgrywek międzynarodowych po Lidze Mistrzów, EuroPucharze i Eurolidze. W ostatnich latach polskie ekipy regularnie dochodzą na szczyt omawianych rozgrywek, a najbliżej triumfu była drużyna Argedu BM Stali Ostrów Wielkopolski, która w 2021 roku dotarła do finału, ale przegrała.

Przed nimi ostatnią drużyną, która dotarła do finału, był Prokom Trefl Sopot, ale to historia sprzed 20 lat. Anwil Włocławek jest teamem znad Wisły, któremu udało się to osiągnąć. W ostatnich tygodniach wspomniana drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego zwyciężyła międzynarodowe rozgrywki ENBL, a MKS Dąbrowa Górnicza sięgnął po triumf w Alpe Adria Cup, jednak to ligi regionalne. Zwycięstwa Anwilowi pogratulował nawet prezydent Andrzej Duda, pisząc:

„Koszykarze Anwilu Włocławek zdobyli Puchar Europy FIBA! Brawo! Gratulacje! Dziękujemy! Anwil jest pierwszym polskim klubem, który wygrał kontynentalne rozgrywki w tej dyscyplinie” – czytamy.

twitterCzytaj też:

Jeremy Sochan kolejny raz błysnął. Wsad Polaka wśród najlepszych zagrań NBACzytaj też:

Walka Jeremy’ego Sochana o grę dla Polski. „Codziennie o tym myślę”