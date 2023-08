NBA zawita do Polski. Jeremy Sochan w jednej z ról głównych

Kibice koszykówki nie mają w tym sezonie wielu okazji do oglądania biało-czerwonego zespołu. Kalendarz nie jest przepełniony meczami, a dodatkowo Polacy nie zakwalifikowali się do mistrzostw świata. Przez to najważniejszą imprezą będzie odbywający się w Gliwicach turniej prekwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich.

Jeremy Sochan przyleci do Polski

Polacy najpierw zmierzą się w fazie grupowej z Portugalią, Węgrami oraz Bośnią i Hercegowiną. Jeśli zajmą jedno z dwóch najwyższych miejsc, to przejdą do półfinałów. Tylko zwycięzca zapewni sobie awans do przyszłorocznego turnieju kwalifikacyjnego.

W powołanym przez Igora Milcicia składzie brakuje jednak jednej z największych gwiazd polskiej koszykówki. Jeremy Sochan podobnie jak w poprzednim roku, tak i teraz poświęci lato nad indywidualnym treningiem przed sezonem NBA. Jego decyzja wywołała spore kontrowersje. Żalu z powodu absencji nie ukrywał w rozmowie z „Wprost” sam selekcjoner.

Nie oznacza to jednak, że 20-latka zabraknie w Polsce. Jak donosi portal polskikosz.pl, Sochan przyleci do Wrocławia i ma być gościem czterodniowego wydarzenia organizowanego w dniach 24-28 sierpnia przez NBA i Polski Związek Koszykówki. W jego skład ma wchodzić NBA Coaching Clinic, czyli darmowa klinika (seminarium) dla trenerów w hali WKK we Wrocławiu. W wydarzeniu wezmą szkoleniowcy z najlepszej ligi świata. Wśród gości można spodziewać się jednego z „head coachów”, lecz portal nie podał konkretnych nazwisk.

Wielkie wydarzenie NBA we Wrocławiu

Oprócz Jeremy'ego Sochana podczas czterodniowego wydarzenia w stolicy województwa dolnośląskiego mają być obecni także inni gracze NBA. Ponadto mają odbyć się treningi z młodzieżą oraz dyskusja na temat potencjalnego meczu najlepszej ligi świata w Polsce.

Syn LeBrona Jamesa trafił do szpitala. Bronny James miał zawał serca

Z Realu Madryt do Śląska Wrocław. Wielki talent wraca do Polski