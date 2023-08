Polscy koszykarze z porażkami przed turniejem sezonu. Trener zachowuje spokój

Polscy koszykarze mają za sobą przygotowania do turnieju prekwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Aby awansować na przyszłoroczne zmagania najpierw muszą wygrać zawody w Gliwicach. Na Śląsk przyjadą Węgrzy, Bośniacy i Portugalczycy. Później do rywalizacji wkroczą dwie najlepsze ekipy z estońskiej grupy. Przepustkę do walki o igrzyska otrzyma tylko zwycięzca całych zmagań.

Polscy koszykarze z porażkami przed turniejem prekwalifikacyjnym

Polacy mają już za sobą wszystkie sparingi przed turniejem w Gliwicach. We wtorek i środę koszykarze Igora Milicicia mierzyli się w Stambule z Turkami. W obu przypadkach to rywale byli górą. Pierwszy mecz toczył się wyrównanych warunkach. Przeciwnicy wygrali 87:84, a aż 24 punkty dla Biało-Czerwonych zdobył nowy gracz Panathinaikosu Ateny, Aleksander Balcerowski. Drugi mecz przebiegał już pod dyktando zespołu Ergina Atamana, nowego trenera 22-letniego centra. Turcy wygrali 98:73. Najskuteczniejszym zawodnikiem Biało-Czerwonych był Andrzej Pluta. Nowy zawodnik Arki Gdynia rzucił 12 pkt.

– Dwa mecze w Turcji różniły się od siebie – również ustawieniami i zadaniami, które chcieliśmy wykonać. W drugim spotkaniu mieliśmy tak naprawdę krótszą rotację – chcieliśmy dać trochę odpoczynku naszym podstawowym zawodnikom. Podsumowując, podoba mi się kierunek, w którym idzie zespół. Na pewno pokażemy dużą energię na boisku. Będzie nam jednak potrzebne także duże wsparcie z trybun w Gliwicach – powiedział po meczu dla portalu koszkadra.pl Milicić.

Węgry pierwszym rywalem Polaków w Gliwicach

Milicić nie podał jeszcze oficjalnego składu na turniej prekwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Zmagania rozpoczną się 13 sierpnia. O godzinie 13:30 Polacy rozegrają w Gliwicach pierwszy mecz przeciwko kadrze Węgier.

