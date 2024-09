Polski kadrowicz zmienił klub. Dołączył do triumfatora Ligi Mistrzów

Polscy koszykarze szykują się do sezonu 2024/2025 wraz ze swoimi klubami. Po słabym występie w kwalifikacjach olimpijskich, każdy z kadrowiczów Igora Milicicia chce rozegrać jak najlepszy okres przed zaplanowanymi na przyszły rok mistrzostwami Europy w Polsce. Aleksander Balcerowski liczy na większą liczbę minut. Z tego też powodu po roku gry opuścił triumfatora Euroligi Panathinaikos Ateny.

Aleksander Balcerowski zagra w Hiszpanii

Czołowy środkowy znad Wisły przeżywał w ubiegłym sezonie piękne chwile w barwach zespołu ze stolicy Grecji, lecz często pełnił funkcję rezerwowego. W Eurolidze notował statystyki na poziomie 2,8 punktów, 1,3 zbiórek i 0,3 asyst na mecz. Choć Panathinaikos wygrał prestiżowe rozgrywki, to w Final Four Polak nie zagrał ani sekundy. Mimo to może uważać się za pierwszego Polaka z triumfem w tych zmaganiach.

Przez ostatnie tygodnie wiele mówiło się o potencjalnym odejściu koszykarza. Trener Ergin Ataman nie chciał tracić Balcerowskiego bez odpowiedniego zastępstwa. Transfer Omera Yurtsevena dał zielone światło „Szpakowi” na odejście. Wybór padł na dobrze mu znaną Hiszpanię. Pochodzący z Wałbrzycha 23-latek związał się z Unicają Malagą, w której przed laty występowali Adam Wójcik czy Adam Waczyński.

Unicaja to triumfator Ligi Mistrzów FIBA z ubiegłego sezonu. Już niedługo wystąpi w Pucharze Interkontynentalnym, a Balcerowski stanie przed szansą na kolejne trofeum w karierze.

Kariera Aleksandra Balcerowskiego

Aleksander Balcerowski to dwukrotny laureat nagrody dla Wschodzącej Gwiazdy EuroCupu. W 2023 wygrał te rozgrywki z Gran Canarią, a rok później „dorzucił” triumf w Eurolidze z Panathinaikosem. Wraz z reprezentacją Polski występował w mistrzostwach świata 2019 oraz mistrzostwach Europy 2022.

