Czegoś takiego polska koszykówka nie widziała. Reprezentant kraju wygrał Euroligę

Aleksander Balcerowski już niedługo wspomoże reprezentację Polski w walce o występ na igrzyskach olimpijskich. Męska kadra czeka na 44 lata na występ w turnieju czterolecia. Walka nie będzie łatwa, gdyż faworytami do zgarnięcia biletów są Hiszpanie. Tuż przed końcem sezonu center Panathinaikosu Ateny może świętować ogromny sukces.

Polski koszykarz z mistrzostwem Euroligi

Panathinaikos Ateny pokonał Real Madryt 95:80 zdobywając siódmy tytuł Euroligi w historii. Prowadzony przez Ergina Atamana zespół miał za sobą solidny sezon zasadniczy i z drugiego miejsca przystąpił do play-offów. W nich po trudnej walce pokonał Maccabi Tel-Awiw, a w półfinale Fenerbahce.

W meczu o złoto faworytem byli Królewscy, którzy pewnie przeszli przez poprzednie fazy. Mimo prowadzenia do przerwy przegrali tytuł. W drugiej połowie hurtowo pudłowali rzuty, a Grecy trzymali pewny poziom. Aż 24 punkty dla zespołu z Aten zdobył MVP Final Four Kostats Sloukas. Trzy mniej miał w dorobku Kendrick Nunn.

Aleksander Balcerowski od dłuższego czasu pozostaje rezerwowym w zespole Koniczynek. Nie pojawił się nawet na minutę w żadnym z dwóch starć turnieju finałowego w Berlinie. W rozmowie z „SuperBasketem” nie ukrywał jednak ekscytacji. „Kto by pomyślał, że w ciągu niemal 12 miesięcy najpierw zdobędę z Gran Canarią EuroCup, a później z Panathinaikosem dotrę aż do Final Four i wygram Euroligę?” – zastanawiał się po finale środkowy.

Kariera Aleksandra Balcerowskiego

To kolejne trofeum w karierze klubowej Aleksandra Balcerowskiego. Polski koszykarz oprócz dwóch europucharów może pochwalić się czwartym miejscem wraz z reprezentacją Biało-Czerwonych na ostatnich mistrzostwach Europy.

Urodzony w Świdnicy 23-latek to wychowanek Górnika Wałbrzych i CB Gran Canarii. W 2021 roku był wypożyczony do serbskiego Mega Basket Belgrad. Dołączył do Panathinaikosu przed sezonem 2023/2024.

