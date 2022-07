Polacy wciąż w czołówce klasyfikacji mistrzostw świata w lekkoatletyce. Tak prezentuje się tabela medalowa

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata bardzo udanie rozpoczęły się dla Polaków, ponieważ już pierwszego dnia czempionatu srebro wywalczyła startująca w chodzie na 20 kilometrów Katarzyna Zdziebło. Następnego dnia do dorobku naszej reprezentacji dwa medale dołożyli młociarze: Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek, którzy zajęli kolejno drugie i pierwsze miejsce.

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Polacy nie wykorzystali szans medalowych

Przed startem imprezy wśród kandydatów do wywalczenia medalu typowano Malwinę Kopron, która jednak nie zdołała awansować do finału rzutu młotem. Blisko zdobycia krążka była za to Adrianna Sułek, jednak jej świetny występ w siedmioboju wystarczył na zajęcie „tylko” czwartego miejsca. Czwarty był również Damian Czykier, czyli zawodnik specjalizujący się w biegu na 110 metrów przez płotki.

Tuż za podium uplasowała się także sztafeta mieszana 4x400 metrów, czyli mistrzowie olimpijscy z Tokio. Tym razem Karol Zalewski, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński i Natalia Kaczmarek musieli uznać wyższość rywali i zadowolić się czwartym miejscem. Udany występ zaliczyła Sofia Ennaoui, która była piąta w biegu na 1500 metrów.

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Tabela medalowa

Przedstawiamy tabelę medalową z uwzględnieniem 12 najlepszych reprezentacji. Poniższe zestawienie dotyczy stanu z 21 lipca.

Miejsce Kraj Złote medale Srebrne medale Brązowe medale Łącznie 1. Stany Zjednoczone 6 5 8 19 2. Etiopia 3 4 1 8 3. Chiny 2 1 1 4 4. Kenia 1 3 2 6 5. Jamajka 1 2 1 4 6. Polska 1 2 0 4 7. Japonia 1 1 0 2 8. Australia 1 0 1 2 8. Belgia 1 0 1 2 8. Wielka Brytania 1 0 1 2 8. Uganda 1 0 1 2 12. Brazylia 1 0 0 1

Czytaj też:

Słodko-gorzka noc na mistrzostwach świata w lekkoatletyce. Honor Polaków ratowała Anna Kiełbasińska