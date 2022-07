Program i terminarz mistrzostw świata w lekkoatletyce. Kiedy i o której godzinie startują polscy zawodnicy?

Pierwsze dni tegorocznych mistrzostw świata w lekkoatletyce były bardzo udane dla Polaków, którzy wywalczyli trzy medale. Srebrne krążki zdobyli Katarzyna Zdziebło w chodzie na 20 kilometrów oraz Wojciech Nowicki w rzucie młotem, a piąty w karierze tytuł najlepszego zawodnika globu wywalczył drugi z naszych młociarzy, Paweł Fajdek.

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Polacy blisko medali

Blisko ukończenia zmagań na podium była sztafeta mieszana, która zajęła czwarte miejsce w biegu 4x400 metrów. Również za podium uplasowali się Damian Czykier startujący w biegu na 110 metrów przez płotki oraz rywalizująca w siedmioboju Adrianna Sułek. Z bardzo dobrej strony zaprezentowała się także Sofia Ennaoui, która po długiej przerwie spowodowanej kontuzją dopiero wraca do rywalizacji ze światową czołówką, a w finale na 1500 metrów zajęła piąte miejsce.

Zawiodły za to dwie polskie medalistki igrzysk olimpijskich w Tokio. Malwina Kopron nie zdołała awansować do finału rzutu młotem, a eliminacji w rzucie oszczepem nie przebrnęła Maria Andrejczyk. Polscy kibice duże nadzieje pokładają za to w Piotrze Lisku oraz Annie Kiełbasińskiej, którzy zaprezentują się w Eugene w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego.

MŚ w lekkoatletyce 2022. Kiedy startują Polacy?

Sesja popołudniowa:

godz. 15.15: 35 km chód kobiet – finał (Olga Niedziałek, Katarzyna Zdziebło)

Sesja nocna:

godz. 02.05: skok o tyczce – eliminacje (Piotr Lisek, Robert Sobera)

godz. 02.40: 4x100 m kobiet – eliminacje (Klaudia Adamek, Marlena Gola, Martyna Kotwiła, Marika Popowicz-Drapała, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda)

godz. 03.05: 4x100 m mężczyzn – eliminacje

godz. 03.20: rzut oszczepem kobiet – finał

godz. 03.35: 800 m kobiet – półfinał (Anna Wielgosz)

godz. 04.15: 400 m kobiet – finał (Anna Kiełbasińska)

godz. 04.35: 400 m mężczyzn – finał

godz. 04.50: 400 m ppł kobiet – finał

