Ostatni dzień mistrzostw świata w lekkoatletyce za nami. Medale nie dla Polaków

Za nami ostatnia już noc i poranek rywalizacji na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Eugene. Do walki o medale przystąpiło kilku reprezentantów Polski, w tym przede wszystkim mistrz olimpijski z Tokio Dawid Tomala, Pia Skrzyszowska oraz męska sztafeta startujący w biegu na 4x400 metrów. Polska dotychczas zdobyła cztery medale – trzy srebrne oraz jeden złoty.

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Słaby występ Tomali, dobry bieg Skrzyszowskiej

Jako pierwszych z Biało-Czerwonych zobaczyliśmy w akcji dwóch chodziarzy. Artur Brzozowski i Dawid Tomala wystartowali w konkurencji na 35 kilometrów. Obaj jednak nie odegrali znaczącej roli podczas mistrzostw świata w Eugene. Choć początkowo utrzymywali się w grupie pościgowej, która ruszyła za Daisuke Matusnagą, to z każdym kolejnym kilometrem słabli. Co więcej, Artur Brzozowski najpierw otrzymał ostrzeżenie za nieprawidłową technikę chodu, a po pewnym czasie sędziowie postanowili go zdyskwalifikować. Dawid Tomala z kolei osłabł z sił, w konsekwencji czego zajął dopiero 19. lokatę.

Pia Skrzyszowska pewnie przebrnęła przez eliminacje. Młoda płotkarka około godziny 2:05 czasu polskiego ruszyła w biegu półfinałowym na 100 metrów. Polska sprinterka robiła wszystko, aby awansować do finału, ale jej się to nie udało. Mimo że wyrównała swój rekord życiowy (12,62 s), pozwoliło jej zająć dopiero czwartą pozycję. – Myślałam, że taki wynik może dać finał. Nie jest źle, ale zawsze chce się więcej. Pokazałam, że jestem w formie i tak też będzie na mistrzostwach Europy. Tam już widzę siebie walczącą o medal – mówiła przed kamerami TVP Sport, tuż po swoim starcie.

Męska sztafeta bez medalu w Eugene 2022

Reprezentanci Polski biegnący w sztafecie 4x400 metrów awansowali do finału, co już można rozpatrywać w kategorii sukcesu. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego kibice liczyli, że ponownie pokażą się z dobrej strony. W walce o medale polska drużyna w składzie: Maksymilian Klepacki, Karol Zalewski, Mateusz Rzeźniczak i Kajetan Duszyński nie miała szans. Biało-Czerwoni już od samego początku wyścigu mieli problemy, przez co gonili rywali. Ostatecznie finiszowali na ostatnim, dziewiątym miejscu z czasem 3:02,51.

