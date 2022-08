Klasyfikacja medalowa lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Na którym miejscu znajdują się Polacy po sześciu dniach?

W sobotę Polacy zdobyli trzy medale na lekkoatletycznych ME w Monachium. W sesji porannej Katarzyna Zdziebło została wicemistrzynią Europy w chodzie na 20 km. Lepsza od Polki była tylko Antigoni Ntrismpioti, która w końcówce wyraźnie przyspieszyła, a nasza lekkoatletka, mając dwa ostrzeżenia musiała uważać, by nie trafić do strefy kar.

W sesji wieczornej dość niespodziewanie Anna Wielgosz sięgnęła po brąz na 800 metrów i tym samym zdobyła swój pierwszy medal na międzynarodowej imprezie. Przed Polką uplasowały się Francuzka Renelle Lamote i Brytyjka Keely Hodgkinson. Po wyścigu Polka przyznała, że teraz może pozostać w sporcie na poważnie. – Rozważałam zakończenie kariery, gdyż z własnych oszczędności nie da się tego dalej utrzymywać – powiedziała na antenie TVP Sport.

Na koniec „Aniołki Matusińskiego” w składzie Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Justyna Święty-Ersetic i Natalia Kaczmarek zdobyły srebrny medal w sztafecie 4 x 400 metrów. Złoto zgarnęły Holenderki, a brąz – Brytyjki.

Medale Polaków na mistrzostwach Europy w lekkoatletyce 2022

Po sześciu dniach mistrzostw Europy w Monachium Polska uplasowała się na siódmym miejscu klasyfikacji medalowej. Biało-Czerwoni mają w dorobku 11 medali: 2 złote, 5 srebrnych i 4 brązowe.

Złoto:

Aleksandra Lisowska, maraton;

Wojciech Nowicki, rzut młotem.

Srebro:

Ewa Różańska, rzut młotem;

Natalia Kaczmarek, 400 m;

Adrianna Sułek, siedmiobój;

Katarzyna Zdziebło, chód na 20 km;

Aniołki Matusińskiego, sztafeta 4 x 400.

Brąz:

Anna Kiełbasińska, 400 m;

maraton kobiet – drużynowo (Lisowska, Mach, Jackiewicz);

Sofia Ennaoui, 1500 m;

Anna Wielgosz, 800 m.

ME w lekkoatletyce. Klasyfikacja medalowa

Miejsce Państwo Złote medale Srebrne medale Brązowe medale Medale ogółem 1. Niemcy 5 7 2 14 2. Wielka Brytania 5 5 8 18 3. Grecja 4 1 0 5 4. Holandia 4 0 2 6 5. Hiszpania 3 3 3 9 6. Norwegia 3 0 2 5 7. Polska 2 5 4 11 8. Włochy 2 2 5 9 9. Chorwacja 2 1 0 3 9. Finlandia 2 1 0 3



