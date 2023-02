Gwiazda lekkoatletyki odpuszcza Halowe Mistrzostwa Europy. Spore osłabienie

Choć Halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce są najważniejszą imprezą tej części sezonu, to spora grupa zawodników rezygnuje ze startów. Jednym nie pozwala zdrowie, drugim forma, a trzeci wolą szykować się do letniego sezonu. Do grona nieobecnych należy dodać rekordzistę świata.

Informacje o nieobecnych lekkoatletach na Halowych Mistrzostwach Europy nie należą do najprzyjemniejszych. Sympatycy dyscypliny z pewnością liczą na wielką rywalizację i emocje. Tych pewnie nie zabraknie, lecz rywalizacja w mniejszym gronie, bez wielu gwiazd sportu sprawia, że zawody zapowiadają się skromniej. Armand Duplantis nie weźmie udziału na HME Grono największych nieobecnych Halowych Mistrzostw Europy powiększył Armand Duplantis. Hegemon ostatnich lat w skoku o tyczce podobnie jak wielu innych sportowców uznał, że mistrzostwa kontynentu nie są dla niego ważną imprezą, a przynajmniej nie tak ważną jak tegoroczne mistrzostwa świata w Budapeszczie. Jak powiedziała dla oficjalnej strony szwedzkiego związku Kajsa Bergqvist, skoczek od dawna miał zaplanowaną absencję na HME, lecz osobiście liczyła na to, że 23-latek zdecyduje się zmienić plany i powalczyć o złoto w Stambule. – Miałam nadzieję na występ Mondo w halowych ME. Jest naszą największą gwiazdą, która robi duże wrażenie wszędzie tam, gdzie startuje. Jednocześnie mam jednak stuprocentową pewność, iż dobrze planuje, opierając się na swoich celach i skupiając się na byciu jak najlepszym, kiedy ma to największe znaczenie – powiedziała Bergqvist. Halowe Mistrzostwa Europy bez wielu gwiazd Duplantis to absolutny rekordzista w skoku o tyczce. W hali skakał 6,20 m., a podczas mistrzostw świata w Eugene skoczył 6,21 m. W dorobku ma już złoto igrzysk olimpijskich, a także mistrzostw świata i Europy w halowej i letniej odmianie. Przed Szwedem rezygnację ze startów w Halowych Mistrzostwach Europy ogłosili między innymi Polacy. W Stambule zabraknie biegaczek, Justyny-Święty Ersetic, Natalii Kaczmarek, Pii Skrzyszowskiej oraz Karola Zalewskiego. Ze światowych gwiazd nie zobaczymy m.in. Diny Asher-Smith czy Rhasidat Adeleke. Czytaj też:

Złe wieści od polskiej gwiazdy. Wyjaśnił, dlaczego może wycofać się z Halowych Mistrzostw EuropyCzytaj też:

Greg Foster nie żyje. Był trzykrotnym mistrzem świata