Rosja i Białoruś wykluczone z ważnej imprezy. Wydano oficjalne oświadczenie

„Nasze stanowisko pozostaje niezmiennie. Jest zbieżne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Popieramy stanowisko władz Ukrainy sprzeciwiające się dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do sportowej rywalizacji, co najmniej do momentu zakończenia krwawej wojny wywołanej przez Rosję” – czytamy w oficjalnym komunikacie organizatorów Igrzysk Europejskich.

Igrzyska Europejskie bez udziału Rosjan i Białorusinów

O tym, że organizatorzy nie będą chcieli dopuścić do udziału w Igrzyskach Europejskich sportowców z Rosji i Białorusi, mówiło się już od dłuższego czasu. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone. Pod koniec 2022 roku Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich oraz Polski Komitet Olimpijski zakomunikowały, że zawodnicy z tamtejszych krajów zostaną wykluczeni z rywalizacji.

– Na Igrzyskach Europejskich w Krakowie nie będzie zawodników reprezentujących Federację Rosyjską i Białoruś. Nie dopuścimy do tego bez względu na zabiegi dyplomatyczne, które obecnie się pojawiają – powiedział prezes Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich dr Marcin Nowak.

MKOI załagodziło sankcje nałożone na Rosję i Białoruś

We wtorek, 28 marca dowiedzieliśmy się, że sportowcy z Rosji i Białorusi będą mogli startować w zawodach międzynarodowych, jednak wyłącznie na określonych warunkach. Mowa o braku możliwości organizowana zawodów na terytorium Rosji i Białorusi, a także zakazie używania flag, symboli oraz hymnów narodowych.

Decyzję podjął Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Co więcej, przedstawiciele władz Rosji i Białorusi nie powinni być zapraszani oraz rać udziału w międzynarodowych zawodach sportowych. Wciąż nie poinformowano czy Rosjanie i Białorusini będą mogli wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Czytaj też:

Mateusz Morawiecki zabrał głos ws. meczu Ruchu Chorzów z Wisłą Kraków. Padła deklaracjaCzytaj też:

Mateusz Morawiecki i Ministerstwo Sportu zareagowali na szokującą decyzję MKOl. „Nie ma powodu do zmiany”