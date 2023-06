Piękny występ polskiej sztafety mieszanej. Natalia Kaczmarek wyrwała medal w końcówce

Ostatnią konkurencją w ramach drużynowych mistrzostw Europy lekkoatletyki była sztafeta mieszana 4x400 m. Polacy wystartowali w najmocniejszym dostępnym składzie: Maksymilian Szwed, Anna Kiełbasińska, Igor Bogaczyński i Natalia Kaczmarek. Biało-Czerwoni pobiegli w biegu A, czyli tym uznawanym za mocniejszy.

Natalia Kaczmarek wyrwała medal w końcówce

Bieg rozpoczął Max Szwed, który dobiegł na czwartym miejscu. Polak w końcówce niestety zgasł, co sprawiło, że na drugiej zmienie byliśmy dopiero na siódmym miejscu. Anna Kiełbasińska robiła co mogła, by nadrobić wynik, ale przed trzecią zmianą byliśmy siódmi. Igor Bogaczyński walczył ile sił, dzięki czemu zyskał jedną pozycję. Na końcu pobiegła Natalia Kaczmarek, która nie miała nic do stracenia. Lekkoatletka wyprzedziła Niemkę i Portugalkę.

W końcówce Kaczmarek wyprzedziła Wielką Brytanię, Włochy i Francję i zameldowała się na pierwszym miejscu z czasem 3:12.87. W biegu B pierwsze miejsce zajęli Czesi z czasem 3:12:34, za co zgarnęli złoto, a Polsce przypadł srebrny medal.

Po kapitalnym biegu polskiej sztafety mieszanej Biało-Czerwoni umocnili się na drugim miejscu w klasyfikacji drużynowych mistrzostw Europy. Wygrali Włosi z 426.5 pkt na koncie. Biało-Czerwoni stracili do zwycięzców 24 „oczka”. Na najniższym stopniu podium uplasowali się Niemcy ze stratą 39 pkt do lidera

Klasyfikacja drużynowych mistrzostw Europy

Przed tą konkurencją Włosi byli już pewni triumfu w drużynowych mistrzostwach Europy. Reprezentanci Italii zgromadzili 414,50 pkt i byli już nie do dogonienia przed ostatnią konkurencją, jaką była mieszana sztafeta 4x400. Przed tą konkurencją Polska była druga z 387,50 „oczkami” i miała przewagę nad trzecimi Niemcami – 376,50.

