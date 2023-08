Ewa Swoboda zwyciężyła... swobodnie! Pewny awans do półfinałów mistrzostw świata

Ewa Swoboda bezproblemowo awansowała do półfinałów mistrzostw świata w Budapeszcie w biegu na 100 m! Reprezentantka Polski dobiegła do mety z najlepszym czasem 10,98, co oznacza, że do rekordu życiowego zabrakło jej jedynie... 0,04 s!

Ewa Swoboda może spać spokojnie przed poniedziałkowymi półfinałami, które rozpoczną się o godz. 20:35. W biegu eliminacyjnym uchodziła za jedną z faworytek do pierwszego miejsca i nie było to mylne określenie jej osoby. Udowodniła to w trakcie biegu, ponieważ wśród rywalek legitymizowała się trzecim rekordem życiowym oraz drugim najlepszym wynikiem w tym roku. Nie oznaczało to, że na torze nie miała sobie równych. Bardzo bliska jej prześcignięcia była Amerykanka Tamari Davis. Ewa Swoboda zwyciężyła bieg eliminacyjny w mistrzostwach świata w Budapeszcie! Ewa Swoboda ruszyła z ósmego toru i bardzo szybko wyrwała się do przodu. Od samego początku wyścigu nie dawała się doścignąć żadnej z przeciwniczek, a na mecie zameldowała się z czasem 10,98. Na drugim miejscu znalazła się wspomniana Tamari Davis, która znajduje się o jedno miejsce w światowym rankingu przed reprezentantką Polski. Jej czas wyniósł 11,06. Na trzecim miejscu zameldowała się natomiast N'ketia Seedo z Holandii. Warto dodać, że po trzech biegach okazało się, iż Polka miała najlepszy czas eliminacji. Dopiero w piątym biegu szybsza była Sha'Carri Richardson, kończąc wyścig z czasem 10,94. – Po biegu bałam się, że się wywrócę, bo dużo tu wypadków. Było za gorąco, żeby się cieszyć, ale jestem szczęśliwa. Liczę tu na życiówkę. Celem jest finał. Jestem na niego gotowa – powiedziała polska sprinterka przed kamerami TVP Sport zaraz po zakończonym wyścigu. Warto dodać, że Ewa Swoboda jest drugą Polką, która w niedzielę, 20 sierpnia wygrała zmagania eliminacyjne w swojej dziedzinie. Przed nią w biegu na 400 m dokonała tego Natalia Kaczmarek, która ze spokojem pobiła rekord biegów eliminacyjnych, kończąc wyścig z czasem 50.02. Czytaj też:

